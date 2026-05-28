时政

瑙鲁驻澳大利亚高级专员：越南是发展典范与极具潜力的合作伙伴

卡米拉·所罗门强调，瑙鲁一直将越南视为发展典范，是瑙鲁在必需品供应、金枪鱼捕捞合作以及瑙鲁基础设施建设等领域极具潜力的合作伙伴。

越南驻澳大利亚大使范雄心会见了瑙鲁驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门。图自越通社
越南驻澳大利亚大使范雄心会见了瑙鲁驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门。图自越通社

越通社河内——5月27日，值此越南与瑙鲁建交20周年（2006.6.21—2026.6.21）之际，越南驻澳大利亚大使范雄心在堪培拉“越南之屋”会见了瑙鲁驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门（Camilla Solomon）和南太平洋岛国驻澳代表机构领导人。

越通社驻澳大利亚记者报道，在会见中，卡米拉·所罗门表示，20年虽不算太长，但双方建立了坚实的友谊基础，并成为彼此的可靠合作伙伴。尽管地区和全球地缘政治形势复杂多变，但越南与瑙鲁的关系仍不断得到培育，展现了双方在联合国及各多边事务中相互尊重、相互支持和互利共赢的精神。

卡米拉·所罗门强调，瑙鲁一直将越南视为发展典范，是瑙鲁在必需品供应、金枪鱼捕捞合作以及瑙鲁基础设施建设等领域极具潜力的合作伙伴。

瑙鲁的粮食供应完全依赖进口，因此希望与越南加强贸易往来，供应基本消费品，以确保瑙鲁的粮食安全。瑙鲁欢迎越南企业寻找可持续海鲜捕捞、水产养殖、基础设施建设等领域的合作机遇，并增进人员往来与民间交流。

越南驻澳大使范雄心强调，尽管地理距离遥远，但两国在保护海洋环境、尊重国际法以及气候变化等诸多国际问题上总能找到共同声音。他认为，两国拥有巨大的合作潜力，越南愿分享在农业发展、贸易合作、水产养殖与捕捞方面的经验。

范雄心建议瑙鲁及太平洋岛国今年6月在联合国举行的投票中，积极支持越南竞选2026-2035年任期国际海洋法法庭（ITLOS）法官职务。

双方一致认为，两国建交20周年的契机将开启双边友好合作关系的新篇章，有助于两国加强寻找深化务实合作的机遇，造福两国人民，为地区的和平、稳定与可持续发展做出积极贡献。（完）

越通社
#越南 #瑙鲁 #澳大利亚 #发展典范 #合作伙伴 #融入国际 #第59号决议 瑙鲁
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南驻澳大利亚大使范雄心礼节性拜会瑙鲁共和国驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门（Camilla Solomon）女士。图自越通社

越南与瑙鲁促进合作

越南驻澳大利亚大使范雄心礼节性拜会瑙鲁共和国驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门（Camilla Solomon）女士。

AABF主席兼组委会主任Francis Wong与越南驻澳大利亚大使范雄心。图自越通社

加强越南与澳大利亚在商业、投资与创新领域中的合作伙伴关系

预计将于5月18日至20日在胡志明市举行题为“2026年越南澳大利亚会晤”（Meet Australia in Vietnam 2026）会议是一项高级别的贸易与投资促进活动，澳大利亚-东盟商务论坛（AABF）承办，旨在加强越澳经济对接，重点聚焦能源、数字技术、农业及创新等领域。

岘港金桥。图自越通社

越南成为澳大利亚游客的首选目的地

澳大利亚旅游专业网站Escape报道， 凭借多样化的自然景观、独特的文化、丰富的美食以及飞行时间不足10小时的直飞航班等优势，越南在吸引澳大利亚游客方面被认为具有较强竞争力。

更多

古巴人民于2026年4月16日上午在首都哈瓦那参加集会，展现对社会主义道路的坚定信念和信心。图自越通社。

越南在不结盟运动会议上呼吁团结支持古巴

5月27日，不结盟运动在纽约联合国总部举行会议，听取古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报古巴在当前针对该国的围堵、封锁和单边强制措施不断加剧背景下的最新形势。

越共中央总书记、国家主席苏林。图片来源：越通社

越南正在塑造新的国际地位

越共中央总书记、国家主席苏林受邀在本届香格里拉对话会上发表主旨演讲，被视为一个重要里程碑，体现了越南在地区和国际事务中日益突出的作用与地位。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。图自越通社

越南领导人向阿塞拜疆领导人致电 祝贺阿塞拜疆成立108周年

值此阿塞拜疆民主共和国庆祝成立108周年（1918年5月28日－2026年5月28日）之际，5月28日，越共中央总书记、国家主席苏林向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）致贺电，越南政府总理黎明兴向阿塞拜疆总理阿利·阿萨多夫（Ali Asadov）致贺电，越南国会主席陈青敏向阿塞拜疆国民议会议长萨希芭·加法罗娃（Sahiba Gafarova）致贺电。

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊。图自越通社

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊

在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越南全国人民议会会议开幕 部署2026－2031年任期工作任务

5月28日上午，越南国会常务委员会召开全国人民议会会议，部署2026－2031年任期主要方向和任务。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在首都河内，并与全国33个省市进行视频连线。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。

力争到2028年，按照关于电子身份认证与核验的法律规定，100%完成公民及组织证件的集成工作。图自越通社

将VneID打造成为超级应用软件的方案获批

越南政府副总理胡国勇于2026年5月26日签署了第940/QĐ-TTg号决定，正式批准“2026 - 2030年阶段、愿景至2045年国家身份认证应用软件（VNeID）发展”方案。该方案明确了将 VNeID 打造成为超级应用软件（Super App）的观点，使其在国家数字生态系统中发挥核心作用。

泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农。图自越通社

泰国学者：越泰关系充满活力，战略性日益增强

泰国与越南的关系充满活力，且正变得日益具有战略意义，特别是在地缘政治格局面临新挑战的过去二十年中。这是泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农（Kavi Chongkittavorn）在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对泰国进行正式访问前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所做出的评述。

政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡。图自越通社

越南政府常务副总理范家足：越南推动基础设施投资合作

越南高度重视与亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）的合作关系，并将继续以可靠、负责任的成员和伙伴身份参与亚投行各项活动。这是越南共产党中央政治局委员、政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡时所强调的。

越南政府副总理黎进洲会见墨尔本皇家理工大学副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克。 图自越通社

越南为国际知名教育机构长期运营创造便利条件

5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT Việt Nam）理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

越南政府与联合国合作计划联合指导委员会会议。图：经济与财政杂志网

越南与联合国推动新时期发展合作框架

2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

参加论坛的与会代表 图自越通社

越南举办“跨国补贴”问题研讨会 聚焦其对越影响

据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。