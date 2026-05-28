瑙鲁驻澳大利亚高级专员：越南是发展典范与极具潜力的合作伙伴

越通社河内——5月27日，值此越南与瑙鲁建交20周年（2006.6.21—2026.6.21）之际，越南驻澳大利亚大使范雄心在堪培拉“越南之屋”会见了瑙鲁驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门（Camilla Solomon）和南太平洋岛国驻澳代表机构领导人。



越通社驻澳大利亚记者报道，在会见中，卡米拉·所罗门表示，20年虽不算太长，但双方建立了坚实的友谊基础，并成为彼此的可靠合作伙伴。尽管地区和全球地缘政治形势复杂多变，但越南与瑙鲁的关系仍不断得到培育，展现了双方在联合国及各多边事务中相互尊重、相互支持和互利共赢的精神。



卡米拉·所罗门强调，瑙鲁一直将越南视为发展典范，是瑙鲁在必需品供应、金枪鱼捕捞合作以及瑙鲁基础设施建设等领域极具潜力的合作伙伴。



瑙鲁的粮食供应完全依赖进口，因此希望与越南加强贸易往来，供应基本消费品，以确保瑙鲁的粮食安全。瑙鲁欢迎越南企业寻找可持续海鲜捕捞、水产养殖、基础设施建设等领域的合作机遇，并增进人员往来与民间交流。



越南驻澳大使范雄心强调，尽管地理距离遥远，但两国在保护海洋环境、尊重国际法以及气候变化等诸多国际问题上总能找到共同声音。他认为，两国拥有巨大的合作潜力，越南愿分享在农业发展、贸易合作、水产养殖与捕捞方面的经验。



范雄心建议瑙鲁及太平洋岛国今年6月在联合国举行的投票中，积极支持越南竞选2026-2035年任期国际海洋法法庭（ITLOS）法官职务。



双方一致认为，两国建交20周年的契机将开启双边友好合作关系的新篇章，有助于两国加强寻找深化务实合作的机遇，造福两国人民，为地区的和平、稳定与可持续发展做出积极贡献。（完）

越通社