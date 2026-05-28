越泰合作文件交换仪式暨两国建交50周年纪念徽标公布仪式在泰国举行

越通社河内 —— 越通社特派记者报道，5月28日，越共中央总书记、国家主席苏林在泰国首都曼谷，与泰国总理阿努廷·查恩维拉军共同出席了两国部委间合作文件的交换仪式。



合作文件包括：《2026-2031年落实越泰全面战略伙伴关系行动计划》；泰国高等教育、科研与创新部关于继承原科技部职能任务，继续执行与越南科技部所签协议的公函；越捷航空（Vietjet）与泰国东部经济走廊办公室关于开发维修、运营中心项目的合作谅解备忘录；越南政治行政与公共管理学院与泰国孔敬（Khon Kaen）大学之间的合作谅解备忘录。



借此机会，苏林与阿努廷·查恩维拉军共同出席越泰建交50周年纪念徽标公布仪式。



越泰建交50周年纪念徽标象征着共同发展的历程和可持续的伙伴关系。数字“5”采用曲线设计，体现了运动与动力，反映了越南的蓬勃发展和不断努力迈向未来的精神。数字“0”以圆形呈现，象征着稳定、平衡和坚实的基础。圆形还反映了两国关系的统一与和谐。设计色彩是两国国旗的颜色。



越南和泰国是东南亚邻国，拥有悠久的友好关系。自1976年8月6日两国正式建交以来，双边合作关系日益快速、深入发展。两国领导人和人民之间保持着良好关系和高度的政治互信。这是推动双方在各层级、各渠道关系日益深化的重要坚实基础。



在过去的50年历史长河中，越泰关系，特别是在越南加入东盟后，不断发展壮大。如今，越泰关系正按照全面战略伙伴关系的框架在各领域蓬勃发展。（完）

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