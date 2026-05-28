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泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔迎接越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔迎接越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔迎接越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔迎接越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人的正式欢迎仪式在首都曼谷泰国政府大楼隆重举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人的正式欢迎仪式在首都曼谷泰国政府大楼隆重举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与出席欢迎仪式的泰国高级代表团成员互动。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与出席欢迎仪式的泰国高级代表团成员互动。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向佩通坦·钦那瓦总理介绍出席欢迎仪式的越南高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向佩通坦·钦那瓦总理介绍出席欢迎仪式的越南高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在检阅台上，聆听军乐队奏两国国歌。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在检阅台上，聆听军乐队奏两国国歌。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔检阅泰国皇家军队仪仗队。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔检阅泰国皇家军队仪仗队。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人合影留念。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人合影留念。图自越通社
泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人。图自越通社
泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在纪念簿上签名。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在纪念簿上签名。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人合影留念。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人合影留念。图自越通社
欢迎仪式后，双方举行了正式会谈。图自越通社
欢迎仪式后，双方举行了正式会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔举行正式会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔举行正式会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔的正式会谈上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔的正式会谈上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及两国高级代表团举行正式会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及两国高级代表团举行正式会谈。图自越通社
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泰国总理主持仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行到访

5月28日上午，在首都曼谷，泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔偕夫人在首都曼谷主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。欢迎仪式后，双方举行了正式会谈。

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