人民的满意度是各级人民议会活动成效的衡量标准

越通社河内——5月28日上午，部署2026 - 2031年任期方向和任务的全国人民议会会议已圆满完成既定的全部议程。



会议听取了2021-2026年任期各级人民议会活动总结简报、2026 - 2031年任期头几个月的组织与活动情况、以及2026-2031年任期的方向和任务；听取了中央书记处常务书记陈锦秀深刻且全面的讲话、政府副总理范氏清茶的发言，以及各省、直辖市人民议会常务委员会代表的意见。



会议就若干基本内容达成了一致。据此，在上个任期内，各级人民议会进行了诸多全面、切实且更加高效的创新；紧贴实际和群众；充分发挥了决定地方重大事项的作用，为积极促进经济社会发展、保障国防安全以及提高人民生活水平做出了贡献。



国会主席陈青敏在作会议总结发言时，代表国会常务委员会对各省、直辖市人民议会在2021 - 2026年任期以及2026 - 2031年任期前几个月里所做出的努力、创新和所取得的突出成果给予了热烈表彰和高度评价。



国会主席陈青敏强调，在当前背景下，虽然历史机遇巨大，但挑战也诸多。陈青敏明确指出，各级人民议会必须付出更高努力，承担更大责任，采取更强有力的行动，勇于开拓创新，以满足国家新发展要求。



在提出未来一段时间的核心任务时，国会主席建议必须加强党对人民议会组织与活动的领导，并将其视为决定性因素。



与会代表合影。图自越通社

国会主席要求，本着“地方决定、地方执行、地方负责”的精神，继续提高决定地方重大事项的质量。每项决策都必须真正立足于实际，做到“正确、精准、及时”，具备高度的可行性与长远眼光，从而释放各方资源并创造新的发展动力，确保经济实现两位数增长。



为了成功实现两个百年目标，国会主席陈青敏指出，需要把重点放在关键领域和战略性基础设施建设上，注重促进科学技术发展、创新驱动、数字化转型、绿色转型、循环经济、高质量人力资源开发、行政审批制度改革、民营经济发展、文化建设以及保障民生等。特别是需要继续主动提出建议，破解体制、机制和政策上的瓶颈，为投资和生产经营创造便利环境，从而促进经济增长与区域联动。



国会主席建议，监督必须落到实处、见到实效、突出重点与亮点，聚焦选民关注的土地、环境、行政审批制度改革、公共投资等热点问题。必须扎实做好接待信访群众、与选民接触以及解决申诉控告信访件的工作，坚决防止案件长期积压，避免引发群体性热点事件。进一步提高质询与解释工作的质量，强化一把手责任制；坚决克服推诿扯皮、推卸责任的现象。



国会主席要求大力推进数字化转型和人工智能应用，构建国会与各级人民议会之间的互联互通数据系统。力争建设一个现代、透明的地方治理体系，从而更高效地服务于人民和企业。



国会主席表示，国会常务委员会将继续同行，加强对各地方的指导与支持，加大培训力度；进一步完善关于地方政府组织及人民议会活动的法律体系。（完）