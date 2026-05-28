产销对接：破解越南农产品“丰收减收”难题的根本出路

在胡志明市及周边许多地区，当前正值榴莲、绿皮柚、网纹瓜等一系列水果迎来丰收的季节。然而，在供应量大幅增加的同时，由于消费力疲软且出口面临困难，农产品价格持续暴跌，导致许多果园承受着巨大的压力。在此背景下，产业联动被视为解决“丰收减收”难题、提升农产品价值的有效方案。

在越南东南部和西南部地区的许多榴莲园，商贩的收购价仅为每公斤2万至3万越盾，较往年大幅下降。在扣除成本和肥料费用后，许多果园主几乎毫无利润可言。

胡志明市联德榴莲合作社主任 段德和：在这种困难形势下，我们必须逐步加强对接。一是与上游肥料公司联手以减少中间环节，二是与出口企业对接，以提升榴莲乃至整个农产品的价值，从而为果农争取更高的收益。

产销对接不仅是解决农产品消费的权宜之计，更是长期稳定农产品销路、为农民实现规范化生产创造条件的关键。只有在企业的陪伴和市场的引领下，实现销路稳定，农业中“丰收减收”的难题才能得到彻底解决。

正收水果进出口集团股份公司总经理 吴蔷薇：关于对接合作，我们目前采用了两种形式：一是按照固定价格进行保价收购；二是按照市场价格购买，并给予合作社一定的费用补贴，使其价格优于外部市场。

Vina T&T 集团股份公司总经理 阮廷松：彼此之间要建立长期的信誉。当我们把任何项目推行到基层时，果农们都会知道这是一个增加销路的机会，合作社也将获得更多的机会和收入。只有这样，才能建立起可持续的紧密联系。

专家们还认为，通过构建可持续的供应链、应用先进技术以及加大深加工程度，产业联动是提升农产品价值的根本出路。然而，要想加入这些供应链，农民不能再继续从事零星、分散的小规模生产，而必须加入规模更大、更专业的合作社。

公共政策与农村发展学院副院长 陈明海博士：我们要将合作社进行合并，使其在生产土地、成员数量上具备更大的规模，并在管理能力上更加强劲。只有这样，他们才能与企业开展合作，按照企业的标准进行生产，无需担心销路。

为了让这些联动模式发挥长效作用，还需要在信贷、物流、冷库、深加工以及拓展出口市场等方面提供同步的政策支持。在市场对质量和绿色生产的要求日益提高的背景下，从“生产思维”转变为“农业经济思维”，是提升越南农产品竞争力的必然选择。（完）