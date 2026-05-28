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越南与东盟关系：巩固地位 拓展新增长空间

加入东南亚国家联盟（ASEAN）30多年来，越南不仅大幅拓展了对外经济发展空间，还逐步确立了在区域供应链和经济贸易合作中的重要地位。

位于广义省静峰越南-新加坡工业园区（VSIP）的Great Honor国际有限责任公司。图自越通社
位于广义省静峰越南-新加坡工业园区（VSIP）的Great Honor国际有限责任公司。图自越通社

越通社河内 ——加入东南亚国家联盟（ASEAN）30多年来，越南不仅大幅拓展了对外经济发展空间，还逐步确立了在区域供应链和经济贸易合作中的重要地位。

越南与东盟贸易额从1995年的32.6亿美元增至2025年的约910亿美元。在东盟积极推动区域经济一体化、数字化转型和绿色增长的背景下，越南逐步成为区域充满活力的制造、物流和数字贸易中心。

原越南工贸部工业与贸易信息中心副主任黎国方表示，越南于1995年加入东盟，并参与了东盟框架内多项自由贸易协定（FTA）以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），为越南贸易发展注入了强劲动力。

目前，东盟成为越南重要的进出口市场，仅次于美国、中国和韩国。区域内关税的大幅削减，使越南商品更便利进入东盟市场，同时推动越南深度融入区域生产网络。

东盟同时也是越南重要的投资来源地区。据越南海关数据显示，目前东盟8个国家投资于越南全部18个经济行业，其中加工制造业居首，拥有超过1000个项目，总投资额约222亿美元。

与此同时，越南日益深度参与区域供应链，从泰国、马来西亚和新加坡进口零部件和原材料，用于生产、组装和出口。这表明，越南已成为东盟生产活动中的重要一环。越南与东盟的经贸合作目前也正扩展至数字经济、绿色转型、可再生能源和物流等新领域。

东盟推动建设“东盟电网”（ASEAN Power Grid - APG）成为新的合作亮点。凭借区域中心位置和丰富的海上风电潜力，越南正逐步成为东盟能源安全战略中的重要枢纽。越南还主动提出建立东盟战略石油储备基金的倡议，以增强区域应对外部冲击的能力。

亚太研究所副所长黎芳和博士表示，巩固东盟的中心地位，对维护区域共同发展具有重要意义。东盟也助力推动以国际法和《1982年联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）为基础的多边合作环境建设。

除传统贸易外，数字经济正成为东盟新的增长动力，而越南则是区域内最具活力的市场之一。

根据《e-Conomy SEA 2025》报告，2025年东盟数字经济商品交易总额（GMV）有望达到3050亿美元，同比增长17%。Momentum Works报告显示，2025年东南亚电子商务交易总额约为1576亿美元，同比增长近23%，其中越南是东盟增长最快的市场之一。

越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

越南电子商务与数字经济局局长黎黄莺表示，越南正积极推进国际合作，力争完成《东盟数字经济框架协议》（DEFA）签署。

绿色转型也为越南与东盟合作开辟了新空间。普华永道越南公司的报告显示，越南电动车销量占汽车总销量比例约达33%，明显高于东盟平均水平。VinFast目前已成为受调查6个东盟国家中销量领先的电动车品牌，并正积极拓展印度尼西亚、菲律宾及其他区域市场。

专家认为，越南与东盟之间的合作潜力依然巨大，目前区域内贸易额仅占东盟总贸易额约20%至22%。

为更有效利用区域自由贸易协定，越南企业需继续提升竞争力、打造品牌、提高出口产品科技含量，并更好满足绿色转型、数字化和可持续发展标准。

在与东盟同行30多年后，越南正进入更深层次融合阶段，并在区域经济合作中发挥越来越大的作用。从贸易、数字经济、绿色能源到物流和供应链，越南与东盟合作空间正朝着务实和可持续方向不断拓展，为区域发展注入新的增长动力。（完）

越通社
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