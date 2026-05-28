越新关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一

越通社河内——越南与新加坡关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一。新加坡国立大学（NUS）东南亚研究专业高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士（Mohamed Effendy B Abdul Hamid）日前在接受越通社驻新加坡记者采访时如是强调。新加坡国立大学李光耀公共政策学院武明姜教授也在对越新具体合作领域及高层交往活动，特别是越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问一事进行分析时强调了这一观点。



穆罕默德·埃芬迪强调，越新关系已经成熟并成为东南亚最具进步性的伙伴关系之一。这种关系的活力不仅有望为地区稳定作出贡献，也成为整个东盟地区的重要支撑。他认为，新加坡作为越南最大的外国投资来源国之一，在越南开展总额达数十亿美元的投资项目，体现出两国之间深度的经济融合。更重要的是，两国都共同坚持以规则为基础的国际秩序，以和平方式解决各种争端，从而形成一种可供其他各方借鉴的治理模式。



武明姜指出，促进能源安全、粮食安全以及航海和航空流通领域合作也带来巨大价值。越南与新加坡开展务实合作有助于越南借鉴新加坡治理和金融资源配置经验。若新加坡与越南加强经贸往来，越南可顺利实现旅游、能源等部分领域两位数增长等。



面对广阔的发展潜力，武明姜强调，越共中央总书记、国家主席苏林访新具有特别重要的意义，被视为强化2025年3月建立的全面战略伙伴关系的重要一步。在他看来，越南将高度重视在实现快速发展目标进程中加强与新加坡的战略联动，同时也有助于提升新加坡未来发展的韧性与效率等。（完）

越通社