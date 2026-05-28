时政

越新关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一

越南与新加坡关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一。新加坡国立大学（NUS）东南亚研究专业高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士（Mohamed Effendy B Abdul Hamid）日前在接受越通社驻新加坡记者采访时如是强调。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院武明姜教授。图自越通社
新加坡国立大学李光耀公共政策学院武明姜教授。图自越通社

越通社河内——越南与新加坡关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一。新加坡国立大学（NUS）东南亚研究专业高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士（Mohamed Effendy B Abdul Hamid）日前在接受越通社驻新加坡记者采访时如是强调。新加坡国立大学李光耀公共政策学院武明姜教授也在对越新具体合作领域及高层交往活动，特别是越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问一事进行分析时强调了这一观点。

穆罕默德·埃芬迪强调，越新关系已经成熟并成为东南亚最具进步性的伙伴关系之一。这种关系的活力不仅有望为地区稳定作出贡献，也成为整个东盟地区的重要支撑。他认为，新加坡作为越南最大的外国投资来源国之一，在越南开展总额达数十亿美元的投资项目，体现出两国之间深度的经济融合。更重要的是，两国都共同坚持以规则为基础的国际秩序，以和平方式解决各种争端，从而形成一种可供其他各方借鉴的治理模式。

武明姜指出，促进能源安全、粮食安全以及航海和航空流通领域合作也带来巨大价值。越南与新加坡开展务实合作有助于越南借鉴新加坡治理和金融资源配置经验。若新加坡与越南加强经贸往来，越南可顺利实现旅游、能源等部分领域两位数增长等。

面对广阔的发展潜力，武明姜强调，越共中央总书记、国家主席苏林访新具有特别重要的意义，被视为强化2025年3月建立的全面战略伙伴关系的重要一步。在他看来，越南将高度重视在实现快速发展目标进程中加强与新加坡的战略联动，同时也有助于提升新加坡未来发展的韧性与效率等。（完）

越通社
#苏林访新 #越新关系 #全面战略伙伴关系 #经济融合 #两位数增长
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南驻新加坡大使陈福英接受了越通社驻新加坡记者的专访。图自越通社

推动越新关系迈上新高度 提升越南国际地位

值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。

苏林总理与新加坡总理黄循财亲切握手。图自越通社

新加坡专家：越新关系升级具有战略意义

越共中央总书记苏林对新加坡的正式访问取得圆满成功，标志着两国关系的重要发展阶段。新加坡国立大学政治学系副主任比尔维尔·辛格（Bilveer Singh）教授表示，越南与新加坡将关系提升至全面战略伙伴关系是一个具有战略意义的举措，反映了两国之间的紧密联系。

更多

越南驻菲律宾大使赖太平。图自越通社

越南驻菲律宾大使：为越菲关系创造突破性机遇

值越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越南驻菲律宾大使赖太平就此访的意义及越菲各领域合作前景接受了越通社驻新加坡记者的采访。

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

得乐省旱季高峰期，林农在林区清理焚烧林下植被，以降低森林火灾风险。图自越通社

坚决做好森林防火工作

连日来，越南全国遭遇大范围高温天气。多地森林因同时满足“火灾三角”三要素——气温35至40摄氏度、空气湿度低于50%、风力3至5级——面临极高火灾风险。各职能部门、各级党委、地方政府及民众正主动部署各项森林防火措施。

古巴人民于2026年4月16日上午在首都哈瓦那参加集会，展现对社会主义道路的坚定信念和信心。图自越通社。

越南在不结盟运动会议上呼吁团结支持古巴

5月27日，不结盟运动在纽约联合国总部举行会议，听取古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报古巴在当前针对该国的围堵、封锁和单边强制措施不断加剧背景下的最新形势。

越共中央总书记、国家主席苏林。图片来源：越通社

越南正在塑造新的国际地位

越共中央总书记、国家主席苏林受邀在本届香格里拉对话会上发表主旨演讲，被视为一个重要里程碑，体现了越南在地区和国际事务中日益突出的作用与地位。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。图自越通社

越南领导人向阿塞拜疆领导人致电 祝贺阿塞拜疆成立108周年

值此阿塞拜疆民主共和国庆祝成立108周年（1918年5月28日－2026年5月28日）之际，5月28日，越共中央总书记、国家主席苏林向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）致贺电，越南政府总理黎明兴向阿塞拜疆总理阿利·阿萨多夫（Ali Asadov）致贺电，越南国会主席陈青敏向阿塞拜疆国民议会议长萨希芭·加法罗娃（Sahiba Gafarova）致贺电。

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊。图自越通社

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊

在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。