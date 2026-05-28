推动越澳地方合作走深走实

越通社河内——5月28日，越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根（David Morgan），讨论深化越南与西澳大利亚州在贸易、投资、科学技术、旅游和民间交流等重点领域合作关系的措施。



越通社驻澳大利亚记者报道，范海英建议双方进一步密切配合，加强投资信息共享，支持企业对接。其中，优先聚焦科技、战略矿产、高科技农业等重点领域，同时通过旅游、文化和民间交流活动积极推介合作潜力。



大卫·摩根表示，西澳大利亚州-越南商业理事会今后的优先方向是推动企业对接，特别是中小企业。其中，委员会特别关注年轻企业家一代，为未来的合作关系奠定坚实基础。他强调，技术、创新创意、人工智能和自动化将成为双方今后的重点合作领域。



会上，双方一致同意密切配合，落实上述各项方向，同时大力推动各级地方合作，重点是通过各代表机构加强胡志明市与珀斯市企业界的对接，增进代表团交流互访和持续的信息共享。（完）

越通社