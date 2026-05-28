经济

越南与新加坡贸易合作的新动力

在越南与新加坡建立外交关系半个多世纪和建立战略伙伴关系十余年来，两国关系正迈入新的发展阶段，合作空间日益广阔。

2026年2月6日，越新工业园区与城市发展股份公司举行海龙工业园（VSIP南定）一期基础设施投资建设与经营项目开工仪式。图片来源：越通社
2026年2月6日，越新工业园区与城市发展股份公司举行海龙工业园（VSIP南定）一期基础设施投资建设与经营项目开工仪式。图片来源：越通社

越通社河内——在越南与新加坡建立外交关系半个多世纪和建立战略伙伴关系十余年来，两国关系正迈入新的发展阶段，合作空间日益广阔。基于两国经济高度互补，并共同参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自由贸易协定，经贸和投资合作继续成为双边关系的重要支柱。特别是2025年越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问，两国关系升级为全面战略伙伴关系，被期待为推动贸易、投资合作和开拓两国新合作空间注入新动力。

增长新动力

专家们表示，新加坡是越南在投资、贸易和互联互通领域最重要的经济伙伴之一，该国积极支持越南人才培养。同时，新加坡也是在科技、创新、数字化转型和绿色转型等新兴领域合作的先行者。尤其是，两国贸易额逐年增长，2025年超过313亿美元；2026年前4个月约达45亿美元。

目前，新加坡是越南第二大投资来源国，在越投资项目共4500多个，总注册资本接近970亿美元。新加坡投资项目覆盖加工制造业、基础设施、物流、房地产、金融、高科技和现代服务业等多个领域，为越南经济增长、就业创造和经济结构转型作出积极贡献。

双边合作最具代表性的成功象征之一是越新工业园区（VSIP）体系。自1996年第一个VSIP工业园区启动以来，如今VSIP网络已扩展至全国多个地方的22个园区。VSIP不仅是高效经济合作模式，也成为两国互信、长远视野和战略联系的象征。

在新阶段，VSIP正朝着更加绿色、智能、高科技和可持续发展的方向转型。新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）表示，两国已于2025年签署碳信用实施协议，并预计于2026年底启动相关项目。

近年来，双边贸易关系也保持令人瞩目的增长速度。据越南驻新加坡商务处援引新加坡企业管理局数据，2026年4月，新加坡与越南进出口总额接近53亿新元，同比增长62.4%。其中，新加坡对越出口25亿新元，同比增长20.9%；自越南进口27亿新元，同比增长143%。

2026年前4个月，越南继续保持新加坡第十大贸易伙伴地位。新加坡与越南进出口总额达188亿新元，同比增长43.7%。其中，新加坡对越出口102亿新元，同比增长8.9%；自越南进口85亿新元，同比增长133%。

越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，新加坡虽然消费市场规模不算大，但却是本地区领先的物流、金融和货物中转中心。因此，增加越南商品在新加坡市场的存在，不仅有助于扩大直接出口，也能为越南企业深入东盟和全球市场创造跳板。

越新经济关系正逐步从传统合作转向科技、创新和绿色发展等深层次合作。新加坡在金融、科技、物流和现代治理方面具有优势，而越南拥有充满活力的市场、丰富的人力资源和较高增长速度。这种互补性为两国在新阶段扩大合作创造了巨大空间。

尤其是在人工智能、大数据、半导体技术、数字化转型、清洁能源和碳信用等新兴领域的合作，正成为新的亮点。拉杰帕尔·辛格大使表示，新加坡希望进一步加强与越南在数字空间和可持续发展领域的合作，同时强化两国科技企业界之间的联系。

迈向可持续发展

新加坡专家和企业认为，越南凭借稳定的政治环境、位于东南亚的战略位置、广泛的自由贸易协定网络以及近1亿人口市场规模，继续成为极具吸引力的投资目的地。与此同时，新加坡作为区域领先的金融、物流和创新中心，能够帮助越南企业更深入融入全球价值链。

未来，越南工贸部和越南驻新加坡商务机构将继续加强贸易促进、企业对接，并支持越南商品，特别是农产品、加工食品、消费品、科技产品和绿色产品扩大市场。

未来还将继续举办贸易对接活动、展览会、企业论坛和投资促进项目，以搭建两国企业界之间的桥梁。值得注意的是，数字贸易平台和线上对接模式正在加快推进，以帮助企业降低成本、扩大合作伙伴网络并提升市场准入能力。

越南驻新加坡商务参赞高春胜强调，越南在全球供应链中的潜力，特别是在高质量农产品方面具有明显优势。利用农产品线上批发市场等数字平台，有助于提高出口能力，确保透明度，并快速满足新加坡及地区市场需求。

新加坡制造业联合会会长Lennon Tan表示，线上农产品批发市场等模式在优化供应链、降低中间成本和提升获取越南优质货源能力方面发挥重要作用，同时也为两国企业界深化合作创造了机会。

为支持越南企业扩大出口和实现出口市场多元化，特别是咖啡产品出口，越南驻新加坡大使馆商务处将于2026年6月26日举办“2026年新加坡越南咖啡节贸易对接活动”。该活动旨在展示越南咖啡相关产品，并推动越南企业与新加坡合作伙伴对接，介绍越南咖啡产品潜力。

专家指出，为实现对新加坡市场的可持续出口，企业需要深入研究市场需求、打造品牌、满足绿色标准，并有效利用电子商务平台以及新加坡越南人社群的分销渠道。此外，高科技、数据中心、物流、可再生能源、碳信用和配套工业等领域，也正在为两国企业带来广阔合作空间。目前，许多新加坡企业正逐步将投资资金转向越南的高科技、清洁能源和工业园区基础设施领域。

专家认为，当前越新合作趋势已不再局限于传统商品贸易，而是扩展到绿色发展、创新和高质量供应链等领域。这将成为未来两国关系更加务实、高效和可持续发展的重要基础。（完）

越通社
#越南 #新加坡 #外交关系 #战略伙伴关系 #经贸和投资合作 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

报道截图 图自越通社

新加坡媒体：越新合作关系日益具有战略意义

据越通社驻新加坡记者报道，新加坡《AsiaInvest Singapore》网站5月25日发表题为《新加坡—越南：在全球格局变化背景下加强经济合作》的文章，认为越南与新加坡的合作关系对东盟的增长、互联互通和适应能力正变得日益重要。

更多

越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根。图自越通社

推动越澳地方合作走深走实

5月28日，越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根（David Morgan），讨论深化越南与西澳大利亚州在贸易、投资、科学技术、旅游和民间交流等重点领域合作关系的措施。

研讨会现场。图自Bnews

越南企业开拓南美市场的机遇

为协助企业加强对南美地区的贸易促进，工贸部贸易促进局投资与贸易促进支持中心于5月28日上午在河内以线上线下相结合的方式举行题为“南美市场的发展机遇和挑战”的研讨会。

越南代表介绍将于2026年9月3日至5日在胡志明市举行的2026年国际商品供应链对接系列活动。图自越通社

越南与印度致力于在渔业合作领域中实现“共赢”

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长苏氏祥兰表示，2026年，越南渔业继续保持积极复苏势头，今年前4月出口额超36亿美元。目前，越南在深加工能力、高附加值产品、广泛的自由贸易协定（FTA）网络以及灵活适应能力方面拥有巨大优势，为越南在全球供应链中继续保持作为信誉良好的水产品加工与出口中心地位奠定重要基础。

吉灵—河东城市铁路（河内）自2021年11月6日起投入运营，是全国首条城市铁路线。图 自越通社

河内启动超15亿美元地铁2A线延长段项目

河内城市铁路管理委员会表示，将于2026年6月18日至19日举行市场征求意见活动，听取国内外企业及咨询机构的意见，为后续正式招标作准备。该项目为地铁2A线延长段，初步总投资估算超过15亿美元。活动由亚洲基础设施投资银行协办，项目资金预计来自亚投行贷款及越南政府配套资金。

越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德及传播总监安东尼·麦克法兰合影留念。图自越通社

澳大利亚最大大米分销商扩大对越投资

5月27日，越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德（John Bradford）及传播总监安东尼·麦克法兰（Anthony McFarlane）举行工作会谈。SunRice是澳大利亚最大的大米生产和分销集团。

西贡河畔胡志明市中心区域的金融大厦。图自越通社

越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

国际消费者对越南商品印象深刻。图自越通社

越南产品亮相2026年澳大利亚国际食品服务展

越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

附图。图自越通社

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

越南企业代表在论坛上发表讲话。图自越通社

越南与老挝促进贸易与运输对接

陈青海认为，在全球贸易正朝着数字化、绿色化以及增强供应链韧性方向转变的背景下，越老物流合作需要继续朝着更加现代、同步和可持续的方向得到推进。双方需在发展物流基础设施与多式联运，促进物流、海关和口岸管理领域的数字化转型，提高物流企业的能力，为两国企业的投资、进出口活动和对接营造更加便利的环境等方面加强配合。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

越南与泰国企业在2026年泰国商品周期间对接沟通。图自越通社

越泰关系：开启经贸发展新篇章

越南驻泰国商务参赞黎福表示，双边经贸关系已取得强劲发展，成为全面战略伙伴关系框架中的重要支柱。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，在越南各贸易伙伴中排名第6，并且是在越南领先的外国投资者之一。

泰国企业代表了解越南的投资环境。图自越通社

越南——极具吸引力的投资热土

据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。