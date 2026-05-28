越南与新加坡贸易合作的新动力

越通社河内——在越南与新加坡建立外交关系半个多世纪和建立战略伙伴关系十余年来，两国关系正迈入新的发展阶段，合作空间日益广阔。基于两国经济高度互补，并共同参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自由贸易协定，经贸和投资合作继续成为双边关系的重要支柱。特别是2025年越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问，两国关系升级为全面战略伙伴关系，被期待为推动贸易、投资合作和开拓两国新合作空间注入新动力。



增长新动力



专家们表示，新加坡是越南在投资、贸易和互联互通领域最重要的经济伙伴之一，该国积极支持越南人才培养。同时，新加坡也是在科技、创新、数字化转型和绿色转型等新兴领域合作的先行者。尤其是，两国贸易额逐年增长，2025年超过313亿美元；2026年前4个月约达45亿美元。



目前，新加坡是越南第二大投资来源国，在越投资项目共4500多个，总注册资本接近970亿美元。新加坡投资项目覆盖加工制造业、基础设施、物流、房地产、金融、高科技和现代服务业等多个领域，为越南经济增长、就业创造和经济结构转型作出积极贡献。



双边合作最具代表性的成功象征之一是越新工业园区（VSIP）体系。自1996年第一个VSIP工业园区启动以来，如今VSIP网络已扩展至全国多个地方的22个园区。VSIP不仅是高效经济合作模式，也成为两国互信、长远视野和战略联系的象征。



在新阶段，VSIP正朝着更加绿色、智能、高科技和可持续发展的方向转型。新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）表示，两国已于2025年签署碳信用实施协议，并预计于2026年底启动相关项目。



近年来，双边贸易关系也保持令人瞩目的增长速度。据越南驻新加坡商务处援引新加坡企业管理局数据，2026年4月，新加坡与越南进出口总额接近53亿新元，同比增长62.4%。其中，新加坡对越出口25亿新元，同比增长20.9%；自越南进口27亿新元，同比增长143%。



2026年前4个月，越南继续保持新加坡第十大贸易伙伴地位。新加坡与越南进出口总额达188亿新元，同比增长43.7%。其中，新加坡对越出口102亿新元，同比增长8.9%；自越南进口85亿新元，同比增长133%。



越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，新加坡虽然消费市场规模不算大，但却是本地区领先的物流、金融和货物中转中心。因此，增加越南商品在新加坡市场的存在，不仅有助于扩大直接出口，也能为越南企业深入东盟和全球市场创造跳板。



越新经济关系正逐步从传统合作转向科技、创新和绿色发展等深层次合作。新加坡在金融、科技、物流和现代治理方面具有优势，而越南拥有充满活力的市场、丰富的人力资源和较高增长速度。这种互补性为两国在新阶段扩大合作创造了巨大空间。



尤其是在人工智能、大数据、半导体技术、数字化转型、清洁能源和碳信用等新兴领域的合作，正成为新的亮点。拉杰帕尔·辛格大使表示，新加坡希望进一步加强与越南在数字空间和可持续发展领域的合作，同时强化两国科技企业界之间的联系。



迈向可持续发展



新加坡专家和企业认为，越南凭借稳定的政治环境、位于东南亚的战略位置、广泛的自由贸易协定网络以及近1亿人口市场规模，继续成为极具吸引力的投资目的地。与此同时，新加坡作为区域领先的金融、物流和创新中心，能够帮助越南企业更深入融入全球价值链。



未来，越南工贸部和越南驻新加坡商务机构将继续加强贸易促进、企业对接，并支持越南商品，特别是农产品、加工食品、消费品、科技产品和绿色产品扩大市场。



未来还将继续举办贸易对接活动、展览会、企业论坛和投资促进项目，以搭建两国企业界之间的桥梁。值得注意的是，数字贸易平台和线上对接模式正在加快推进，以帮助企业降低成本、扩大合作伙伴网络并提升市场准入能力。



越南驻新加坡商务参赞高春胜强调，越南在全球供应链中的潜力，特别是在高质量农产品方面具有明显优势。利用农产品线上批发市场等数字平台，有助于提高出口能力，确保透明度，并快速满足新加坡及地区市场需求。



新加坡制造业联合会会长Lennon Tan表示，线上农产品批发市场等模式在优化供应链、降低中间成本和提升获取越南优质货源能力方面发挥重要作用，同时也为两国企业界深化合作创造了机会。



为支持越南企业扩大出口和实现出口市场多元化，特别是咖啡产品出口，越南驻新加坡大使馆商务处将于2026年6月26日举办“2026年新加坡越南咖啡节贸易对接活动”。该活动旨在展示越南咖啡相关产品，并推动越南企业与新加坡合作伙伴对接，介绍越南咖啡产品潜力。



专家指出，为实现对新加坡市场的可持续出口，企业需要深入研究市场需求、打造品牌、满足绿色标准，并有效利用电子商务平台以及新加坡越南人社群的分销渠道。此外，高科技、数据中心、物流、可再生能源、碳信用和配套工业等领域，也正在为两国企业带来广阔合作空间。目前，许多新加坡企业正逐步将投资资金转向越南的高科技、清洁能源和工业园区基础设施领域。



专家认为，当前越新合作趋势已不再局限于传统商品贸易，而是扩展到绿色发展、创新和高质量供应链等领域。这将成为未来两国关系更加务实、高效和可持续发展的重要基础。（完）

越通社