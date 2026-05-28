经济

越南企业开拓南美市场的机遇

为协助企业加强对南美地区的贸易促进，工贸部贸易促进局投资与贸易促进支持中心于5月28日上午在河内以线上线下相结合的方式举行题为“南美市场的发展机遇和挑战”的研讨会。

研讨会现场。图自Bnews
研讨会现场。图自Bnews

越通社河内——据越南工贸部贸易促进局的消息，在越南企业正在实现出口市场多元化并寻找新增长空间的背景下，南美地区因其日益扩大的消费需求和多元化的进口结构，正被视为最具潜力的市场之一。然而，机遇与挑战并存，企业仍面临地理距离、技术要求、分销系统以及所在地市场日益严苛的标准等挑战。

为协助企业加强对南美地区的贸易促进，工贸部贸易促进局投资与贸易促进支持中心于5月28日上午在河内以线上线下相结合的方式举行题为“南美市场的发展机遇和挑战”的研讨会，吸引约150名代表参会。

本次研讨会的目的在于为企业提供有关南美地区经济背景和市场趋势的概览，深入分析当地对消费品、生产原料的进口需求，以及该地区消费者对绿色、可持续产品的优先选择趋势。

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工贸部贸易促进局副局长阮氏秋水发表讲话。图自Bnews

此外，研讨会将集中分析促进越南具有优势产品对南美市场的出口与投资机会，如农林水产品、加工食品、纺织品服装、皮革鞋类、木制品和电子产品等。

除了市场机遇外，与会代表还就企业在进军南美市场时面临的困难进行讨论，包括法律法规、技术壁垒、食品安全要求、环境认证、原产地追溯以及产品的社会责任等。
另一个值得关注的内容是分享关于当地市场商业文化、交易习惯和分销渠道系统的知识。同时，与会代表还讨论优化物流、市场准入方式以及降低因地理距离引发风险的解决方案。（完）

越通社
#越南企业 #南美市场 #贸易促进 #工贸部 越南
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