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越老柬三国青年军官在三国交界点界碑开展交流活动

5月28日上午，越南、老挝和柬埔寨三国青年军官代表团参观了三国交界点界碑并了解其历史；在越老柬友谊文化宫进行交流等。

第10师向老挝和柬埔寨青年军官代表团赠送礼物。图自越通社
第10师向老挝和柬埔寨青年军官代表团赠送礼物。图自越通社

越通社昆嵩—— 5月28日上午，越南、老挝和柬埔寨三国青年军官代表团参观了三国交界点界碑并了解其历史；在越老柬友谊文化宫进行交流；向昆嵩省布依乡（Bờ Y）的贫困学生和困难家庭赠送慰问品。

在三国交界点界碑前，三国青年军官能了解该地点的历史以及三国在此举行的国家级外交活动。在这里举行的活动为增强政治互信、筑牢友好团结情谊、促进三国边防力量和边境地区政府及人民之间的合作与相互理解做出了贡献；从而致力于建设和平、友好、稳定、合作与发展的越老柬三国边境线。

老挝青年军官代表团成员僧苏里亚·温拉西（Sengsouliya Ounlasy）中尉分享道，作为一名青年军官，他将继续提高专业水平，全力以赴培育三国间良好的睦邻友好关系，为建设一个日益稳定与发展的地区做出贡献。

柬埔寨青年军官代表团成员索姆·桑博（Som Sambo）少校表示，通过实地了解，柬埔寨青年军官们更加珍惜三国之间的团结情谊；同时将继续奋斗，发挥年轻一代在维护与建设“和平、友好、合作、发展”地区中的重要作用。

其后，三国青年军官代表团在昆嵩省布依乡的越老柬友谊文化宫进行交流。

三国青年军官在这里有机会了解三国睦邻友好的历程。这不仅是睦邻友好关系，而且是团结、始终如一与团结的象征，致力于三国乃至整个地区和平、稳定与发展。在民族解放斗争中，越老柬三国军民并肩战斗，为三国革命事业夺取光荣胜利做出了贡献。从那段历史实践中，三国间的团结友谊日益密切，成为当今及子孙后代的宝贵财富。

步入和平与国际一体化时期，越老柬三国友好关系在政治、国防安全、经济、文化、教育和民间交流等诸多领域继续得到巩固与发展。越老柬三国睦邻友好成为纯洁国际团结精神的崇高象征。

在越老柬友谊文化宫，三国青年军官代表团向当地贫困优秀学生和困难家庭赠送了20份慰问品；向布依乡学生赠送了1000本练习本和500本书籍，彰显了越老柬三国人民与军队之间的人文与团结友谊精神。（完）

越通社
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