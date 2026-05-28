越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·参威拉军举行会谈

越通社曼谷——据越通社特派记者报道，5月28日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人出席了由泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）及夫人在政府大楼举行的欢迎仪式。欢迎仪式结束后，苏林总书记、国家主席与阿努廷·参威拉军总理举行了会谈。



会谈中，阿努廷·参威拉军热烈欢迎苏林对泰国进行正式访问，并强调此次访问正值两国庆祝建交50周年之际，具有重要意义，同时体现了两国之间高度的政治互信。



苏林强调，越南始终重视并希望不断推动越泰全面战略伙伴关系不断向前发展。在世界面临诸多地缘政治和全球经济挑战的背景下，越南和泰国依然保持稳定与发展，日益彰显在地区和国际上的作用与地位。



苏林对泰国在经济社会发展、恢复增长、保持东南亚主要经济体和世界领先旅游强国地位方面取得的重要成就表示祝贺；高度评价泰国在科技、数字经济和数字化转型方面作出的努力，并相信在阿努廷·参威拉军领导下，泰国将在实施经济社会发展计划、提升地区和国际地位方面继续取得新的成就。

苏林总书记、国家主席在会谈上发言。图片来源：越通社

会谈中，两国领导人高度评价近年来双边关系取得的强劲、全面和务实发展：政治互信不断巩固，国防安全合作不断深化并成为两国关系的重要支柱；经贸和投资合作保持积极增长；地方合作、文化、教育、旅游和民间交流不断扩大，形式丰富且富有实效。



在讨论未来进一步深化全面战略伙伴关系方向时，两国领导人表示愿继续同行互助、共促发展。双方一致同意继续通过保持高层和各级接触，加强政治互信；提高现有双边合作机制效能；同意在泰国举行第五次越泰、泰越联合内阁会议，并尽早召开两国外长双边合作联合委员会会议。



两国领导人一致同意进一步深化国防安全合作，加强打击跨国犯罪、网络犯罪和毒品犯罪合作，并加强海上安全保障合作。苏林建议双方继续重视并落实两国高层领导作出的承诺，即不允许任何个人或组织利用一国领土从事危害另一国的活动，并尽早推进引渡协定和刑事司法协助协定谈判与签署。阿努廷·参威拉军强调，泰国绝不允许利用本国领土从事针对朋友国家的活动。



在经济领域，两国领导人一致同意推动经济合作与互联互通朝着优势互补方向发展，实现新的突破和更高质量发展；力争尽早将双边贸易额从目前的220亿美元提升至250亿美元，并朝着平衡、可持续方向发展，同时加快审批程序，为部分潜力农产品开放市场。



阿努廷强调，越南是泰国在地区最重要伙伴之一，并指出两国拥有许多相同之处，具备成为世界大型制造中心的潜力。阿努廷希望双方进一步加强民营经济领域合作，并表示泰国支持和鼓励两国企业扩大合作；高度评价越南企业在泰国的经营成效，并欢迎更多越南投资者赴泰投资。



苏林建议双方尽快成立联合工作组，以制定计划并有效推动落实重要的“三项对接”战略，包括：（一）供应链对接；（二）企业与地方对接；（三）可持续发展战略对接；同时加强交通和物流互联互通，扩大人工智能（AI）、数字化转型、数字经济、绿色经济、创新和公平能源转型等新领域合作。



双方一致同意推动科技领域，尤其是人工智能、半导体等新领域的合作。阿努廷建议双方研究开展生物技术、微生物技术等联合项目；泰国愿与越南分享空间技术应用和卫星使用经验。

在会谈前，苏林与阿努廷举行私下会晤。图片来源：越通社

两国领导人强调加强民间交流、文化、教育、旅游和地方合作的重要性。苏林建议双方分享旅游发展经验，推动旅游产品联动开发和旅游目的地互联互通，特别是在海洋旅游、文化旅游和美食旅游等共同优势领域的合作。



双方一致同意继续为旅泰越南人社群和旅越泰国人社群创造便利条件；加强泰国越语教学和越南泰语教学，以增进相互了解；保护并弘扬与两国友好关系相关的历史文化遗迹，其中包括泰国境内的胡志明主席纪念区。



双方确认将继续在地区和国际框架和场合上密切协调、相互支持，发挥东盟的中心作用，巩固内部团结，加强在亚太经合组织（APEC）以及湄公河次区域合作机制框架下的合作。双方同时强调维护和平、稳定和安全以及航行与飞越安全和自由的重要性，并依据包括1982年《联合国海洋法公约》等国际法以和平方式解决争端。



两国领导人一致同意指示有关部门尽快落实此次访问取得的重要成果，推动越泰关系在未来实现更加务实和高效的发展。



会谈结束后，苏林与阿努廷共同见证《2026－2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》签署仪式，并交换科技与教育领域的各项合作文件。（完）