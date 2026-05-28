时政

胡志明主席诞辰136周年：墨西哥城中的永恒象征

5月27日，越南驻墨西哥大使馆与墨西哥城市政府配合，举行设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。

设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。图自越通社
设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。图自越通社

越通社河内——5月27日，越南驻墨西哥大使馆与墨西哥城市政府配合，举行设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。

墨西哥城劳工和社会保障部部长巴勃罗·亚涅斯（Pablo Yanez）在开幕式上致辞时强调，胡志明主席雕像修缮和复原工作不仅是保护具有历史价值的艺术工程的活动，更体现了墨西哥人民对一位毕生奉献于民族自由、独立和人民幸福的杰出领袖的深切敬意。

巴勃罗·亚涅斯强调，对许多墨西哥人而言，胡志明主席不仅是越南人民的领袖，更是勇敢、自强意志和正义渴望的全球象征。他老人家的雕像庄严地矗立在名为‘各民族自由’的公园里是完全自然的，因为他老人家的生平和思想正是自由、人格和国际团结的化身。

墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛费（Fernando González Saiffe）评价称，墨越关系是拉丁美洲与东南亚地区之间富有深度和真诚的合作典范之一。

费尔南多·冈萨雷斯·赛费强调：“在当前世界动荡与分裂加剧的背景下，胡志明主席关于和平、对话及各民族平等权利的思想依然具有深远的时代意义。墨西哥人民始终对胡志明主席领导下的越南人民所展现出的顽强斗争精神怀有由衷的敬佩。这座雕像将继续成为墨西哥年轻一代了解越南历史、认识一个热爱和平却从不屈服于压迫的民族的重要场所。”

vnanet-ho-chi-minh-giua-long-mexico-bieu-tuong-vuot-thoi-gian-cua-doc-lap-va-nhan-ai-878921128-10-8-17.jpg
墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛费发表讲话。图自越通社

越南驻墨西哥大使阮文海在仪式上发言时强调，胡志明主席雕像修缮工程是墨西哥政府、墨西哥城市政府和墨西哥人民对越南国家和人民特殊感情和紧密联系的充分体现。

阮文海大使强调：“经过半个多世纪，基于政治互信、相互尊重以及在独立、和平、自由、发展和正义方面的共同价值观，越墨传统友好和多领域合作关系不断得到巩固和培育。今天的活动是这种牢固友谊的有力证明。”

阮文海补充说，这座雕像不仅是一件艺术作品，更是连接两个民族、两种文化的桥梁——两地虽然地理上相距遥远，但在精神与心灵层面却无比亲近、紧密相连。

借此机会，阮文海对墨西哥城市政府、相关机关以及墨西哥友人给予越南宝贵的支持和帮助，并为胡志明主席雕像修缮工程顺利完成创造了所有便利条件表示感谢。（完）

越通社
#胡志明主席 #诞辰136周年 #越南驻墨西哥大使馆 #墨西哥城劳工和社会保障部部长巴勃罗·亚涅斯 #越南驻墨西哥大使阮文海 墨西哥 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

国际企业在越南展位参观了解。图自越通社

越南加大在拉美最大展会上的贸易促进力度

在2026年ANTAD国际展会期间，越南的积极亮相吸引了墨西哥及拉美工商界的广泛关注。该展会是拉美地区零售、超市、酒店及餐饮行业最大的贸易平台之一，于5月19日至21日在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市举行。

泰国曼谷的一角。图自越通社

穆迪将泰国列入复原能力强的新兴市场名单

国际权威信用评级机构穆迪（Moody’s Ratings）近日发布报告，将泰国列为五大新兴市场经济体之一，其他四个分别为马来西亚、印度、印度尼西亚和墨西哥。报告指出，过去五年中，尽管经历了新冠肺炎疫情危机、全球加息周期、银行业和贸易领域的紧张局势，这些经济体在应对全球冲击过程中展现了较强的复原能力。

更多

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

古巴人民于2026年4月16日上午在首都哈瓦那参加集会，展现对社会主义道路的坚定信念和信心。图自越通社。

越南在不结盟运动会议上呼吁团结支持古巴

5月27日，不结盟运动在纽约联合国总部举行会议，听取古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报古巴在当前针对该国的围堵、封锁和单边强制措施不断加剧背景下的最新形势。

越共中央总书记、国家主席苏林。图片来源：越通社

越南正在塑造新的国际地位

越共中央总书记、国家主席苏林受邀在本届香格里拉对话会上发表主旨演讲，被视为一个重要里程碑，体现了越南在地区和国际事务中日益突出的作用与地位。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。图自越通社

越南领导人向阿塞拜疆领导人致电 祝贺阿塞拜疆成立108周年

值此阿塞拜疆民主共和国庆祝成立108周年（1918年5月28日－2026年5月28日）之际，5月28日，越共中央总书记、国家主席苏林向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）致贺电，越南政府总理黎明兴向阿塞拜疆总理阿利·阿萨多夫（Ali Asadov）致贺电，越南国会主席陈青敏向阿塞拜疆国民议会议长萨希芭·加法罗娃（Sahiba Gafarova）致贺电。

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊。图自越通社

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊

在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越南全国人民议会会议开幕 部署2026－2031年任期工作任务

5月28日上午，越南国会常务委员会召开全国人民议会会议，部署2026－2031年任期主要方向和任务。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在首都河内，并与全国33个省市进行视频连线。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。