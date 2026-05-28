胡志明主席诞辰136周年：墨西哥城中的永恒象征

越通社河内——5月27日，越南驻墨西哥大使馆与墨西哥城市政府配合，举行设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。



墨西哥城劳工和社会保障部部长巴勃罗·亚涅斯（Pablo Yanez）在开幕式上致辞时强调，胡志明主席雕像修缮和复原工作不仅是保护具有历史价值的艺术工程的活动，更体现了墨西哥人民对一位毕生奉献于民族自由、独立和人民幸福的杰出领袖的深切敬意。



巴勃罗·亚涅斯强调，对许多墨西哥人而言，胡志明主席不仅是越南人民的领袖，更是勇敢、自强意志和正义渴望的全球象征。他老人家的雕像庄严地矗立在名为‘各民族自由’的公园里是完全自然的，因为他老人家的生平和思想正是自由、人格和国际团结的化身。



墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛费（Fernando González Saiffe）评价称，墨越关系是拉丁美洲与东南亚地区之间富有深度和真诚的合作典范之一。



费尔南多·冈萨雷斯·赛费强调：“在当前世界动荡与分裂加剧的背景下，胡志明主席关于和平、对话及各民族平等权利的思想依然具有深远的时代意义。墨西哥人民始终对胡志明主席领导下的越南人民所展现出的顽强斗争精神怀有由衷的敬佩。这座雕像将继续成为墨西哥年轻一代了解越南历史、认识一个热爱和平却从不屈服于压迫的民族的重要场所。”



墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛费发表讲话。图自越通社

越南驻墨西哥大使阮文海在仪式上发言时强调，胡志明主席雕像修缮工程是墨西哥政府、墨西哥城市政府和墨西哥人民对越南国家和人民特殊感情和紧密联系的充分体现。



阮文海大使强调：“经过半个多世纪，基于政治互信、相互尊重以及在独立、和平、自由、发展和正义方面的共同价值观，越墨传统友好和多领域合作关系不断得到巩固和培育。今天的活动是这种牢固友谊的有力证明。”



阮文海补充说，这座雕像不仅是一件艺术作品，更是连接两个民族、两种文化的桥梁——两地虽然地理上相距遥远，但在精神与心灵层面却无比亲近、紧密相连。



借此机会，阮文海对墨西哥城市政府、相关机关以及墨西哥友人给予越南宝贵的支持和帮助，并为胡志明主席雕像修缮工程顺利完成创造了所有便利条件表示感谢。（完）