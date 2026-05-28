☕️越通社新闻下午茶（2026.5.28）

苏林总书记、国家主席与阿努廷·参威拉军总理举行会谈。图自越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，5月28日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人出席了由泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）及夫人在政府大楼举行的欢迎仪式。欢迎仪式结束后，苏林总书记、国家主席与阿努廷·参威拉军总理举行了会谈。全文



·据越通社特派记者报道，5月28日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·参威拉军共同会见记者，通报会谈成果。



·越通社特派记者报道，5月28日，越共中央总书记、国家主席苏林在泰国首都曼谷，与泰王国总理阿努廷·查恩维拉军共同见证了两国部委间合作文件的交换仪式。全文





·应新加坡总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。在访问框架内，苏林将应国际战略研究所（IISS）所长兼首席执行官巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）邀请，于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。全文





·5月28日上午，部署2026 - 2031年任期方向和任务的全国人民议会会议已圆满完成既定的全部议程。



·5月27日，值此越南与瑙鲁建交20周年（2006.6.21—2026.6.21）之际，越南驻澳大利亚大使范雄心在堪培拉“越南之屋”会见了瑙鲁驻澳大利亚高级专员卡米拉·所罗门（Camilla Solomon）和南太平洋岛国驻澳代表机构领导人。



·在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问（2026年5月27至29日）、对新加坡进行国事访问（5月29至31日）并预计在香格里拉对话会上发表主旨演讲、对菲律宾进行国事访问（从5月31日至6月1日）前夕，越南外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚接受了越通社记者采访，进一步明确旅泰新菲三国侨胞在加强越南与所在国友好合作关系中所作出的贡献和桥梁作用，以及介绍党和国家在新阶段继续发挥侨胞资源，服务于国家发展的方向和政策。



·5月28日上午，越南、老挝和柬埔寨三国青年军官代表团参观了三国交界点界碑并了解其历史；在越老柬友谊文化宫进行交流；向昆嵩省布依乡（Bờ Y）的贫困学生和困难家庭赠送慰问品。



·加入东南亚国家联盟（ASEAN）30多年来，越南不仅大幅拓展了对外经济发展空间，还逐步确立了在区域供应链和经济贸易合作中的重要地位。



·5月27日，越南驻墨西哥大使馆与墨西哥城市政府配合，举行设在墨西哥市中心民族自由公园的胡志明主席雕像修缮工程落成典礼。



·越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问前夕，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强接受了媒体采访。



法国开发署（AFD）驻越南代表处与谅山省人民委员会在谅山省举行工作会谈。图自越通社

·5月27日，法国开发署（AFD）驻越南代表处与谅山省人民委员会在谅山省举行工作会谈，就加快完善各项手续，以在2027年内开展“可持续发展基础设施、提高应对气候变化能力及改善环境，服务于谅山省经济社会发展的项目”达成一致。 全文



·据越南工贸部贸易促进局的消息，在越南企业正在实现出口市场多元化并寻找新增长空间的背景下，南美地区因其日益扩大的消费需求和多元化的进口结构，正被视为最具潜力的市场之一。然而，机遇与挑战并存，企业仍面临地理距离、技术要求、分销系统以及所在地市场日益严苛的标准等挑战。



·连日来，越南全国遭遇大范围高温天气。多地森林因同时满足“火灾三角”三要素——气温35至40摄氏度、空气湿度低于50%、风力3至5级——面临极高火灾风险。各职能部门、各级党委、地方政府及民众正主动部署各项森林防火措施。







附图。图自越通社



·由于同步部署了预防和打击打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的各项措施，自2024年至今，同塔省未发现渔船违反IUU的情况，为全国实现解除欧盟"黄牌"警告的目标做出了贡献。全文





·在宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）边境山区，传统舞蹈、芦笙声、民歌依然被学生们每天守护着。从山区学校开始，师生们和社区正坚持不懈地传承对民族文化的热爱，为守护祖国边疆的本色做出贡献。（完）

