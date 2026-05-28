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越共中央总书记、国家主席苏林会见泰国部分企业领导人

据越通社特派记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林在对泰国进行正式访问期间，于5月28日下午会见了泰国部分企业领导人。

越通社曼谷——据越通社特派记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林在对泰国进行正式访问期间，于5月28日下午会见了泰国部分企业领导人。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见泰国SCG集团董事长兼首席执行官塔玛萨·塞塔乌冬。图自越通社

会见泰国SCG集团董事长兼首席执行官塔玛萨·塞塔乌冬（Thammasak Sethaudom）时，苏林对泰国各大工业集团继续扩大在越南的投资生产经营表示欢迎，特别是在基础工业、绿色工业、新材料、物流和供应链等领域。

SCG集团董事长兼首席执行官塞塔乌冬表示，该集团正在越南投资石化、塑料、材料和包装等领域的项目，希望推动在石化、材料、绿色工业、物流、新材料以及服务于现代工业的高附加值材料等领域的合作。

苏林对该集团在越南的运营情况表示认可，认为其有助于支持越南的绿色转型目标，并重申越南优先发展基础工业。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见海湾公司（Gulf）执行董事、董事会副主席兼首席执行官萨拉·拉塔纳瓦迪。图自越通社

在会见海湾公司（Gulf）执行董事、董事会副主席兼首席执行官萨拉·拉塔纳瓦迪（Sarath Ratanavadi）时，对方感谢苏林拨冗会见。他表示，未来该集团希望通过长期投资液化天然气和可再生能源，成为越南加强国家能源安全的长期战略伙伴。

苏林建议集团按照履行环境与社会责任的方向具体落实每个项目，并承诺转让技术和培训人才。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见暹罗商业集团（Siam Piwat）首席执行官查达蒂普·楚特拉库。图自 越通社

会见暹罗商业集团（Siam Piwat）首席执行官查达蒂普·楚特拉库时，苏林强调，该集团可以研究发展体验式目的地模式，将零售、旅游、文化、创意和城市空间相结合，以适应越南提升服务质量和发展大城市的需求。

暹罗商业集团首席执行官表示，该集团目前在越南投资有效，希望能在守德地区发展，并分享了高端零售、目的地开发、旅游及可持续发展的经验。

苏林明确指出，越南正在大力推进高附加值服务业发展，包括现代贸易、旅游、文化、创意以及新型城市经济模式等。

同日下午，苏林会见了泰越友好协会代表。泰越友好协会领导热烈欢迎苏林在两国纪念建交50周年之际到访，并表示今后协会将继续加强并提高各项活动效率，随时愿意为两国友好关系搭建桥梁。

苏林高度评价泰越友好协会所做的贡献，并希望协会继续更加关注越南旅游和形象的推广工作，继续创新活动方式，为推动两国全面合作作出贡献。（完）

越通社
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