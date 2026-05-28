越共中央总书记、国家主席苏林及夫人会见泰国国王玛哈·哇集拉隆功及王后

越通社曼谷——据越通社特派记者报道，5月28日下午，正在对泰王国进行正式访问的越共中央总书记、越南国家主席苏林及夫人吴芳璃在泰国皇宫会见了泰国国王玛哈·哇集拉隆功及王后。



泰国国王对苏林及夫人正式访泰表示欢迎；高度评价此访恰逢两国建交50周年及两国关系提升为全面战略伙伴关系之后进行具有重要意义。泰国国王祝贺越南取得的社会经济发展成就；相信越南将继续取得更大成就。



苏林对再次访问泰国表示高兴，衷心感谢泰国国王及王后给予越南高级代表团的隆重、热情接待，同时转达了越南高级领导人对国王及王后的问候和祝福。



苏林对泰国过去一段时期取得的全面发展成就。苏林重申越南高度重视两国关系，同时高度评价两国关系在过去50年中的强劲发展，特别是自2013年建立战略伙伴关系和2025年提升为全面战略伙伴关系以来。



苏林通报了与泰国总理阿努廷·参威拉军会谈所取得的圆满成功，双方签署了落实2026-2031年阶段全面战略伙伴关系的行动计划，包含多项重要合作内容；同时表示希望国王继续关注和支持推动两国间的重点合作领域。



苏林强调，越南始终珍视泰国王室成员对越南的访问，特别是国王在1992年和1997年作为王储时的访越。借此机会，苏林诚挚邀请国王及王后在适当时候访问越南。国王愉快地接受了邀请，并表示希望早日再次访问越南。

苏林及夫人与越南高级代表团已前往敬献花圈，吊唁泰国诗丽吉王太后。图自越通社

此前，苏林及夫人与越南高级代表团已前往敬献花圈、吊唁并在泰国诗丽吉王太后吊唁簿上留言。（完）