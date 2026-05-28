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苏林总书记、国家主席会见泰国国会主席梭蓬·乍兰

越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月28日会见了泰国国会主席兼下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Saram）。

苏林总书记、国家主席会见泰国国会主席梭蓬·乍兰。图自越通社
苏林总书记、国家主席会见泰国国会主席梭蓬·乍兰。图自越通社

越通社曼谷——越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月28日会见了泰国国会主席兼下议院议长梭蓬·乍兰（Sophon Saram）。

泰国国会主席梭蓬·乍兰热烈欢迎苏林总书记、国家主席在新岗位上首次访问泰国，并高度评价苏林总书记、国家主席恰逢两国建交50周年之际进行的访问。梭蓬·乍兰祝贺苏林总书记、国家主席与阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）谈取得的重要成果，并表示坚信此访将有助于推动并进一步深化两国全面战略伙伴关系。

泰国国会主席祝贺越南在革新40年后取得的发展成就，并表示这些发展成就得益于越南党和国家的正确政策、政治稳定以及越南人民的不懈努力。

苏林祝贺泰国过去一段时间取得的强劲而全面的发展成就，并认为泰国的发展方向，该国取得的成就提升了泰国在地区和国际上的作用与地位，并为泰国与包括越南在内的各国开辟了诸多务实合作机会。

两位领导人高兴地看到，在建交50年后，越泰关系在各领域不断深入、务实发展；强调两国关系于2025年提升为全面战略伙伴关系反映了高水平的政治互信以及两国领导人将双边合作带入新发展阶段的决心。双方还高度评价两国国会在促进合作、完善法律框架和监督双边协议有效实施方面的作用及积极贡献。

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双方代表合影。图自越通社


泰国国会主席强调，过去一段时间，赴越旅游的泰国游客人数强劲增长；同时，越来越多两国企业在对方国家扩大投资经营活动。他支持两国投资者更深入地参与对方市场。

在此基础上，苏林总书记、国家主席希望两国关系总体上以及两国国会之间的关系不断向前发展，特别是在两国共同迈入新发展阶段的背景下，造福两国人民，并为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。苏林建议泰国国会继续关注、支持并为有效实施两国各项合作协议创造便利条件。

泰国国会主席同意将与越南国会保持协作，进一步巩固双边合作；有效落实2023年签署的两国国会合作协议；加强高层及各级别代表团互访和接触；推进专业机构、友好议员小组、女性议员和青年议员之间的合作；同时扩大在立法、数字化转型、绿色增长和应对气候变化等领域的经验交流。双方承诺将在各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）和亚太议会论坛（APPF）等地区和国际多边议会机制中紧密配合，为加强东盟团结、维护地区和平、稳定与可持续发展做出积极贡献。

借此机会，苏林总书记、国家主席转达了越南国会主席陈青敏对泰国国会主席的问候，并邀请泰国国会主席在适时访问越南。泰国国会主席感谢越南领导人，愉快地接受了邀请，并表达了尽早访问越南的愿望。（完）

越通社
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