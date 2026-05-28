河内做好东盟城市领导人会议准备工作

越通社河内——5月28日下午，河内市人民委员会主席武大胜主持召开“东盟城市领导人会议”组委会会议。东盟城市领导人会议预计将于2026年6月8日至10日在河内举行。



会议期间，组委会成员及各厅局代表汇报了会议内容、议程、礼宾接待、安保、设施、宣传及组织方案的筹备进展情况。越南外交部外事与文化外交局局长黎氏红云高度评价河内市与外交部过去一段时间的协调配合，并表示该部各下属单位将继续与河内市密切配合，确保会议成功、高效举办。



河内市人民委员会主席武大胜在会上发表讲话时强调，东盟城市领导人会议是一项重要倡议，旨在加强区域内地方间的联系，促进经济、文化及可持续城市发展合作。武大胜表示，作为东道主，河内市需做好充分、周密的准备，确保会议庄重、安全且高效举行。河内市将继续与外交部及相关机构密切配合，突出本次活动的意义，同时宣传推介一个充满活力、现代化且合作潜力巨大的首都形象。武大胜主席还建议各有关单位研究补充文化及企业对接活动；加强关于东盟各城市共同关心的都市问题的交流，如数字化转型、智慧城市、绿色发展及适应气候变化等。（完）

此次“东盟城市领导人会议主题为“推动智慧、可持续和互联城市的未来”，由河内市人民委员会与外交部共同主持，并协同东盟秘书处及东盟与东亚经济研究院（ERIA）组织。这是越南承办的重要对外活动之一，将为2026年东盟未来论坛的成功作出贡献。



按计划，将有约350名国内外代表出席会议。会议框架内将举行全体会议、专题研讨会以及越南各地方领导与东盟各城市领导之间的对接活动。讨论内容聚焦于数字时代城市发展、人工智能在城市治理中的应用、建设绿色城市、在数字化转型进程中以人民为中心以及可持续发展解决方案。