越泰推动科技创新合作

越通社曼谷——据越通社驻曼谷记者报道，5月28日下午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新和数字化转型指导委员会（指导委员会）常务副主任阮维玉率领的指导委员会工作代表团与泰国国家科学技术发展局（NSTDA）举行了工作会谈。



会谈中，泰国国家科学技术发展局代表、国家遗传工程与生物技术中心主任乔瓦莉·阿塔伦荣副教授表示，两国在气候、自然条件、经济作物种类以及动植物疫病管理挑战等方面有许多相似之处。



多年来，泰国国家科学技术发展局与越南各研究院所和组织在农业、生物技术、能源和可持续发展领域建立了稳固的伙伴关系。突出的合作项目包括木薯价值链、耐盐水稻、生物技术产品以及“湄公河流域绿色能源合作与发展”倡议。

乔瓦莉博士介绍了泰国国家科学技术发展局的生态系统。该机构成立于1991年，拥有5个国家中心，是泰国科技与创新的领头羊。她希望本次讨论以耐盐水稻研究、家禽疫苗以及国家遗传工程与生物技术中心的优势领域为重点，从而为双方扩大长期合作奠定基础。



阮维玉在会谈中高度评价国家遗传工程与生物技术中心、泰国国家科学技术发展局与越南各机构的丰富经验和合作，希望讨论内容能早日为研究、生产和应用三个环节带来实质成果。他重申，越南已通过第57-NQ/TW号决议明确了战略方向，其中高度重视科技、创新和数字化转型，将其视为国家未来发展的核心基础。



阮维玉指出两国发展战略方向的相似性，相信此次会见将为越南带来宝贵经验，特别是在创造突破性进展、管理中的创新思维以及实践商业模式等方面的经验；建议双方加强对话和信息交流，以建立共同研究和应用的基础，从简单项目开始，逐步迈向更复杂的解决方案。



在工作行程框架内，越南代表团还对泰国国家科学技术发展局正在应用的一些突出管理模式和政策进行了实地考察和深入研究，以期为越南总结经验，具体包括：“科技自主机构”模式，允许运营共享的国家中心，在财务自主、招聘自主和商业化方面灵活运作，在常规行政薪资体系之外运行；高等教育、科学、研究与创新部（MHESI）一体化模式，将科技、创新、高等教育和研究统一在一个部内，以优化资源；生物、循环、绿色经济框架（BCG）；与经济特区紧密相连的科技集群系统（Cluster），拥有同步加速器等国际级共享基础设施，为越南未来重新规划国家高科技园区网络提供了方向。（完）