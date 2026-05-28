越南与泰国将推动在潜力领域的合作

双方一致同意加强合作，共同应对当前世界经济形势的不稳定和波动，其中高度重视两国民营经济领域合作，力争尽早实现双边贸易额年均达250亿美元的目标。未来，双方将把合作重点放在能源安全、科技、创新、生物技术和农业等领域合作，并强调双方可共同推动湄公河次区域经济发展。阿努廷相信，此次会谈成果将进一步巩固和加强两国友谊、互信与合作，为两国人民带来更多利益。

苏林总书记、国家主席表示，两国领导人举行了非常成功的会谈。双方深入讨论了推动越泰关系更加稳健、可持续和高效发展的方向与措施。一致同意进一步深化政治互信，加强各渠道、各层级高层往来与交流，提高现有合作机制效能；继续维持并发挥国防安全合作机制作用；加强打击跨境犯罪合作，推动双边司法合作协议谈判与签署，并重申不允许任何个人或组织利用一国领土从事损害另一国利益的活动。

苏林总书记、国家主席强调，双方将推动清洁能源、数字经济、绿色经济、创新、高科技农业等潜力领域合作，加强交通基础设施和物流互联互通，充分利用湄公河次区域经济走廊，特别是东西经济走廊，为两国及地区货物流通和服务往来创造便利条件。

关于地方合作，苏林总书记、国家主席表示，双方将进一步提高合作成效，加强旅游推广、文化与教育交流，促进人民交往，特别是青年一代交流。在地区和国际问题上，苏林强调维护东盟团结和中心地位的重要性，并一致同意加强在推动东海和平、稳定、安全以及航行与飞越安全和自由，本着国际法通过和平方式解决各争端等共同关心问题上的立场协调；欢迎泰国和柬埔寨认真落实停火协议，并希望双方继续通过对话长期和平解决边界争端，以维护双方及地区整体利益。

值此之际，越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·占维拉库共同见证了两国多个合作文件的交换，涵盖科技创新、航空维修以及教育合作等领域。双方还共同按下越泰建交50周年纪念标识启动按钮，象征两国半个世纪以来携手发展、深化友好合作，并共同迈向繁荣未来。 （完）

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