时政

越南建议世卫组织继续支持越南医疗改革与人民健康保障事业

5月28日下午，越南政府副总理范氏清茶在政府总部会见了世界卫生组织（WHO，简称世卫组织）驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）。

越南政府副总理范氏清茶与世界卫生组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特。图自政府报
越南政府副总理范氏清茶与世界卫生组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特。图自政府报

越通社河内5月28日—— 5月28日下午，越南政府副总理范氏清茶在政府总部会见了世界卫生组织（WHO，简称世卫组织）驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）。

会见中，范氏清茶副总理代表越南政府，对世卫组织在过去50年的历程中为越南医疗卫生体系的发展所给予的支持表示认可和高度评价；同时建议世卫组织在新的发展阶段，继续支持并协助越南推进，助力推进医疗卫生体系改革，提高人民健康保障质量。

世卫组织驻越代表安吉拉·普拉特对越南过去一段时间在行政改革进程中取得的成就表示赞赏；同时强调，世卫组织的优先方向与越南政府的发展方向完全契合，并承诺将继续为越南卫生部及相关部委提供支持与合作。

在就未来一段时间的核心合作方向交换意见时，双方强调在实现发展基层医疗、应对气候变化、控制环境污染以及防治烟草危害等目标上达成高度一致。

范氏清茶重申了越南“以人为中心”的一贯观点，并表示，建立广泛的基层医疗网络，旨在有效实现人民健康保障目标。

安吉拉·普拉特女士高度评价越共中央政治局关于加强保护、照顾和提高人民健康的一些突破性解决方案的第72-NQ/TW号决议，认为这是一份强有力的战略性文件，反映了越南将医疗卫生置于发展中心的承诺。

dpm1-vgp.jpg
双方会见现场。图自政府报


其中，世卫组织特别赞赏越南将重心转向疾病防控和加强基层医疗的举措，以应对疾病谱的变化和人口老龄化趋势。

世卫组织驻越南首席代表高度评价越南政府在应对气候变化和空气污染问题上的紧密配合与强力承诺。她还希望越南政府支持向国会提交并通过《烟草危害预防控制法》修正案，其中出台强有力的规定，以降低吸烟率并阻止年轻人吸烟。

政府副总理与世卫组织驻越首席代表一致同意，推动越南与世卫组织之间深化、高效的合作关系，共同建设一个繁荣发展、人民健康得到全面保护且生活幸福的越南。（完）

越通社
#世卫组织 #越南医疗改革 #人民健康保障事业 #越南政府副总理范氏清茶 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

更多

身着泰国传统服饰的吴芳璃夫人在塔纳农·参威拉军女夫人的陪同下，参观泰国大皇宫。图自越通社

越南与泰国重视保护和弘扬文化遗产

据越通社驻曼谷记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问的框架内，5月28日，在欢迎仪式结束后，苏林夫人吴芳璃女士与泰国总理夫人塔纳农·参威拉军女士进行了会面。

河内做好东盟城市领导人会议准备工作

河内做好东盟城市领导人会议准备工作

5月28日下午，河内市人民委员会主席武大胜主持召开“东盟城市领导人会议”组委会会议。东盟城市领导人会议预计将于2026年6月8日至10日在河内举行。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院武明姜教授。图自越通社

越新关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一

越南与新加坡关系是东南亚地区最具进步性的伙伴关系之一。新加坡国立大学（NUS）东南亚研究专业高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士（Mohamed Effendy B Abdul Hamid）日前在接受越通社驻新加坡记者采访时如是强调。

越南驻菲律宾大使赖太平。图自越通社

越南驻菲律宾大使：为越菲关系创造突破性机遇

值越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越南驻菲律宾大使赖太平就此访的意义及越菲各领域合作前景接受了越通社驻新加坡记者的采访。

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

得乐省旱季高峰期，林农在林区清理焚烧林下植被，以降低森林火灾风险。图自越通社

坚决做好森林防火工作

连日来，越南全国遭遇大范围高温天气。多地森林因同时满足“火灾三角”三要素——气温35至40摄氏度、空气湿度低于50%、风力3至5级——面临极高火灾风险。各职能部门、各级党委、地方政府及民众正主动部署各项森林防火措施。