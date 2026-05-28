越南建议世卫组织继续支持越南医疗改革与人民健康保障事业

越通社河内5月28日—— 5月28日下午，越南政府副总理范氏清茶在政府总部会见了世界卫生组织（WHO，简称世卫组织）驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）。



会见中，范氏清茶副总理代表越南政府，对世卫组织在过去50年的历程中为越南医疗卫生体系的发展所给予的支持表示认可和高度评价；同时建议世卫组织在新的发展阶段，继续支持并协助越南推进，助力推进医疗卫生体系改革，提高人民健康保障质量。



世卫组织驻越代表安吉拉·普拉特对越南过去一段时间在行政改革进程中取得的成就表示赞赏；同时强调，世卫组织的优先方向与越南政府的发展方向完全契合，并承诺将继续为越南卫生部及相关部委提供支持与合作。



在就未来一段时间的核心合作方向交换意见时，双方强调在实现发展基层医疗、应对气候变化、控制环境污染以及防治烟草危害等目标上达成高度一致。



范氏清茶重申了越南“以人为中心”的一贯观点，并表示，建立广泛的基层医疗网络，旨在有效实现人民健康保障目标。



安吉拉·普拉特女士高度评价越共中央政治局关于加强保护、照顾和提高人民健康的一些突破性解决方案的第72-NQ/TW号决议，认为这是一份强有力的战略性文件，反映了越南将医疗卫生置于发展中心的承诺。

双方会见现场。图自政府报



其中，世卫组织特别赞赏越南将重心转向疾病防控和加强基层医疗的举措，以应对疾病谱的变化和人口老龄化趋势。



世卫组织驻越南首席代表高度评价越南政府在应对气候变化和空气污染问题上的紧密配合与强力承诺。她还希望越南政府支持向国会提交并通过《烟草危害预防控制法》修正案，其中出台强有力的规定，以降低吸烟率并阻止年轻人吸烟。



政府副总理与世卫组织驻越首席代表一致同意，推动越南与世卫组织之间深化、高效的合作关系，共同建设一个繁荣发展、人民健康得到全面保护且生活幸福的越南。（完）



