越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束对泰王国的正式访问

越通社曼谷——据越通社特派记者报道，5月28日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同越南高级代表团离开曼谷，圆满结束对泰国的正式访问，并启程前往新加坡进行国事访问。



在曼谷廊曼国际机场送行的有泰国总理阿努廷·参威拉军夫妇、部分政府官员以及泰国驻越南大使乌拉瓦蒂·斯里菲隆亚。越南方面有越南驻泰国大使范越雄及夫人，以及越南驻泰国大使馆众多干部和工作人员。



在苏林访问泰国期间，双方一致同意推动并深化国防安全合作，加强协调打击跨国犯罪、网络犯罪、毒品犯罪，以及保障海上安全与合作。双方一致同意本着互补互促、实现新突破和质的飞跃的方向，推动经济合作与对接；力争将双边贸易额从目前的220亿美元尽早提升至250亿美元，实现平衡、可持续，并加快为若干有潜力的农产品办理许可和市场开放手续。

泰国总理阿努廷·参威拉军与夫人郑重向越共中央总书记、国家主席苏林及夫人赠送记录了苏林夫妇在正式访问泰国期间各项活动的相册。图自越通社

双方一致同意继续为在泰越南人社群和在越泰国人群体创造便利条件；推动在泰国教授越南语和在越南教授泰语，以增进相互了解；保护和弘扬与两国友好关系相关的历史文化遗迹，其中包括位于泰国的胡志明主席纪念区。



双方强调将继续在地区和国际论坛上保持密切协调配合、相互支持，发挥东盟的核心作用，巩固内部团结，加强在亚太经合组织框架及湄公河次区域合作机制内的合作。双方同时强调维护和平稳定、保障航行与飞越安全、安宁与自由，以及在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决争端的重要性。双方一致同意指导各部委抓紧落实访问期间达成的重要成果，推动越泰关系在未来时期朝着务实、有效的方向发展。（完）