越南积极为俄罗斯首届国际安全论坛建言献策

越通社莫斯科—— 在俄罗斯第一届国际安全论坛框架下的第十四届安全事务高级代表国际会议于5月28日举行。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将出席会议并发表演讲，为会议提出了多项切实建议。



据越通社驻莫斯科记者报道，公安部部长梁三光大将高度评价具有时效性且高度契合当前充满不稳定因素的国际形势。梁三光大将强调，越南不选边站队，不结盟对抗第三方，而是选择公平正义、对话与合作，为了全人类共同利益；尊重彼此独立、主权和领土完整，互不干涉内政，在国际法和《联合国宪章》基础上通过和平方式解决争端。



作为国际社会负责任的一员，越南就当前的安全挑战提出了5项解决方案，包括：推动所有国家遵守国际法和《联合国宪章》；根据自身能力为国际共同事务做出贡献；加强实质性对话，巩固国家间互信，推动建立传统安全风险预警机制，在紧张局势下仍保持克制、控制分歧并进行交流；构建具有长远眼光的高效全球治理体系以及科学技术特别是人工智能等新兴技术的责任规范；将外层空间、网络空间和海底空间建设成为和平、友好、合作与发展的汇聚点；在所有安全解决方案中坚持“以人为中心”，在科学技术发展中合作并分享共同成果，以提高抗风险能力，增强应对新兴安全挑战下的人的安全保障能力；推动在解决非传统安全问题上的实质性合作。



越南呼吁国际社会继续携手行动，加强团结与实质性合作，共同战胜全球安全挑战，为了所有国家和子孙后代的共同利益作出贡献。

此前，5月27日，越南高级代表团还在俄罗斯—东盟第六次安全事务高级磋商上发表演讲。梁三光部长强调，越南一贯支持东盟在构建开放、包容和透明的地区安全合作机制中的中心作用；高度评价东盟始终将俄罗斯联邦视为最重要的核心伙伴之一，以及俄罗斯联邦为发展与东盟关系而作出的承诺。

为了推动双方关系不断提升务实合作水平，梁三光部长建议了一些解决方案，如：双方加强高层战略沟通与协调；在东盟主导的机制框架下积极开展合作，同时将合作扩大至安全和执法等领域的其他框架；提升在共同优先领域的合作水平，特别是网络安全、合作推动《联合国打击网络犯罪公约》有效落实；积极分享信息，合作应对新出现的安全威胁。

与此同时，双方要提高在打击有组织、跨国犯罪方面的合作成效；建立东盟与俄罗斯联邦之间的常设安全信息共享与早期预警机制，特别是在反恐、打击高科技犯罪、毒品犯罪和贩卖人口等领域；扩大在应对非传统安全威胁方面的合作，特别是在能源安全和卫生等领域。

在出席第一届国际安全论坛期间，梁三光部长还开展了一系列双边活动。

5月27日下午，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将与蒙古国国家安全委员会秘书阿尔坦格雷尔·宾巴扎尔嘎勒（Altangereliin Byambajargal）举行会晤。

会晤中，双方一致同意加大在应对非传统安全威胁方面的合作力度，聚焦共同优先领域，重点加强网络安全合作；加强在打击跨国犯罪方面的合作；配合做好两国公民保护工作。

同日，越共中央政治局委员、越南公安部部长梁三光大将与俄罗斯联邦调查委员会主席亚历山大·巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）举行会谈。

会谈上，双方同意保持信息沟通，积极研究具体路线图以推进合作关系。双方一致认为，俄越在国家主权、稳定以及执法机构对社会和国家的责任等问题上拥有共同观点。

双方一致同意开展各级团组互访；在多边论坛和国际组织中相互配合与支持；有效落实各项合作协议，积极交换犯罪信息，依法调查处理涉及两国公民的问题；在调查利用高新技术犯罪、恐怖主义、腐败、洗钱、组织非法移民等领域的干部培训工作中给予支持。

会谈结束时，梁三光部长与俄罗斯联邦调查委员会主席亚历山大·巴斯特雷金签署了《越南公安部与俄罗斯联邦调查委员会合作协议》，标志着两机构在加强关系和深化专业合作关系方面迈出了重要步伐。（完）

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