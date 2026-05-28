解除IUU"黄牌"：彻底整治不具备作业条件的渔船

越通社河内——由于同步部署了预防和打击打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的各项措施，自2024年至今，同塔省未发现渔船违反IUU的情况，为全国实现解除欧盟"黄牌"警告的目标做出了贡献。



目前，全省已有1477艘渔船完成登记、检验并获得运营许可，航程监控设备安装率达到100%。其中，约60%的大功率渔船在昆岛、长沙、DK1等远海渔场作业；拖网、底网、手钓渔船主要在巴洞、头顿和南昆山区域作业。



为加强对渔船的管理和监督，同塔省农业与环境厅配合各职能力量检查、处理海上失去航程监控信号的渔船。同时，重新成立渔业分局下属的打击IUU捕捞任务检查小组；成立检查组，检查航程监控设备和VX 1700机器的安装与封存情况。



据统计，同塔省全部902艘属于强制安装范围的渔船均已安装航程监控设备并投入运行。对于30艘尚未安装设备的渔船，职能部门均已确定其停泊位置以进行严格管理和监督。



同塔省人民委员会副主席阮福善要求各乡、坊对不符合运营条件的渔船进行分类并彻底处理；配合各信贷机构处理查封资产，清理船舶数据，确保管理透明。同时，核查全部安装VMS设备的船队，特别是长度从12至15米的船舶，并研究适当的扶持政策，以按规定维持设备连接。



阮福善还要求各相关部门集中部署实施渔船管理中的技术解决方案，构建渔港与边防、公安力量之间的数据互联互通系统，以控制渔船进出港；推进数字化转型，应用远程监控技术、卫星数据和预警系统。



各乡、坊人民委员会继续严格管理“三无”渔船、已注销登记或不符合出海作业条件的渔船；落实转产转业扶持政策，对无继续从事渔业捕捞需求的渔船实施报废拆解，并按照规定支持渔民维持VMS设备正常联网运行。（完）

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