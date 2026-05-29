越南-法国分享为数字资产建立法律框架的经验

越通社胡志明市——5月27日下午，法国驻胡志明市总领事馆举办“从创新到法律：分享法国关于数字资产的经验，陪伴越南国际金融中心发展”研讨会。



法国驻胡志明市总领事埃蒂安·拉奈沃松（Etienne Ranaivoson）表示，数字经济的快速发展、技术能力的扩大以及越南国际金融中心的目标表明了越南成为地区金融创新领先中心的决心。法国是与越南建立全面战略伙伴关系的第一个欧洲伙伴，完全支持并陪伴越南实现这一目标。



埃蒂安·拉奈沃松认为，数字资产正在改变经济模式、金融基础设施、资金流、投资者信心、网络安全框架以及现有国际金融中心的竞争力。这些都是法国和越南共同面临的挑战，因此交流和分享实践经验对于解决如何建立适合技术快速发展的明确法律框架、构建能够调和经济吸引力和支持创新的法律环境、数字资产相关风险管理等挑战是极其必要的。 胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）总裁兼首席执行官理查德·D·麦克兰（Richard D. McClellan）表示，胡志明市国际金融中心是在越南法律框架内为国际金融设计的专门法律和监管平台，是一个支持金融科技、数字资产和新兴金融领域创新的受控环境。



理查德·D·麦克兰表示，目前越南关于数字资产和金融科技的法律框架正在逐步完善。胡志明市国际金融中心已被授权管理越南国家法律尚未明确规定的相关活动。该中心计划于今年第四季度推出金融科技中心，涵盖数字金融和绿色金融的监管沙盒预计将在年底前获得批准。



预计5月29日，法国驻胡志明市总领事馆将与岘港市国际金融中心及岘港大学经济大学联合举办第二次会议，重点讨论与数字资产强劲发展相关的问题以及“沙盒”法律框架在推动创新中的作用以及调整数字资产市场的挑战。（完）

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