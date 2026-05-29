经济

吸引FDI：从“铺红毯”转向“并肩同行”

当经济迈入以高质量、可持续增长为目标的新发展阶段，吸引外国直接投资已不再是单纯的“招商引资”，而是对投资质量、溢出效应及培育经济内生能力提出了更高要求。

在宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司的工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自 越通社
在宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司的工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自 越通社

越通社河内——当经济迈入以高质量、可持续增长为目标的新发展阶段，吸引外国直接投资已不再是单纯的“招商引资”，而是对投资质量、溢出效应及培育经济内生能力提出了更高要求。

从“不惜一切吸引投资”到“有选择地引资”

截至目前，越南共有超过4.65万个有效外商直接投资项目，注册资本总额超过5430亿美元，累计实际到位资金约3576亿美元。FDI领域贡献了越南超过20%的GDP、约70%的出口额，并创造了数百万个就业岗位。

在越南提出2026-2030年高质量、可持续增长目标的背景下，FDI继续被确定为重要增长动力之一。专家认为，为实现新增长目标，越南需要大量投资资源，其中FDI预计将贡献全社会投资总需求的约80%。

然而，当前更重要的问题已不再是“吸引多少外资”，而是“吸引什么样的外资”。

思路转变：从“铺红毯”到“并肩同行”

在全球竞争日益激烈、绿色转型与数字化转型加速推进的背景下，越南正逐步调整吸引FDI的思路：从过去单纯依靠优惠政策、“铺红毯”式招商，转向与投资者“并肩同行”，更加注重项目质量、技术含量、创新能力及与国内企业的联动效应。

越南经济科学协会副主席黄文强副教授、博士表示，过去越南吸引FDI的主要目标是调动外资促进生产，利用廉价劳动力优势。然而，这一模式正逐渐暴露出局限性。

黄文强指出：“如果继续沿用旧的引资模式，国内企业将始终被挡在外资企业外围，越南劳动者也只能从事低附加值的环节，这无法带来劳动生产率或增长质量的真正突破。”他认为，越南必须转向新一代投资吸引模式，不仅要吸引资本，更要让投资带来技术、先进管理、创新能力，并对本土企业产生积极的溢出效应。

更重要的是，外资企业与本土企业之间应建立共同发展、相互促进的关系，而不是在同一经济体中各自为政、彼此割裂。多位经济专家强调，FDI应与国内民营企业成为战略伙伴，共享利益、共同创造新价值，形成可持续增长的动力。

最大瓶颈：缺乏实质性联系

尽管外资企业多年来发展迅速，但外资企业与本土企业之间的联系依然十分薄弱。目前，全国有超过100万家正在运营的企业，但只有约5000家企业与全球供应链或跨国公司有直接联系。尤其值得注意的是，能够成为大型跨国公司一级供应商的越南企业仅有约100家，数量非常有限。

这表明，尽管外资企业增长迅猛，但对本土企业的溢出效应仍十分有限。

Economica Vietnam总经理黎维平认为，越南在下一阶段不仅需要更多FDI，更需要“新一代FDI”——聚焦高科技、环境友好、现代管理，并与本土企业建立更深层次的联系。

黄文强副教授也认为，要改变这一现状，必须从根本上调整投资优惠政策的思路。过去主要依据资本规模给予优惠，现在则应基于FDI企业所带来的实质性成果，如技术转让水平、本土化率、参与供应链的越南企业数量、高素质人才培养效果等。

黄文强建议：“FDI企业兑现多少承诺，就享受多少优惠。如果未按进度落实、未按承诺建立联系，就不应享受相应的支持政策。”这一思路受到多位专家肯定，认为它契合当前的投资竞争环境。越南不能再主要依赖低成本优势，而应通过提升制度质量、人力资源素质和创新能力来构建新的竞争优势。

专家们一致认为，越南需要重新设计投资优惠体系，从以税收减免或注册资本规模为导向，转向以产出和实际效果为核心。同时，应加快推进试点机制，完善投资环境，构建面向高科技、绿色经济、人工智能和创新的产业生态系统。（完）

三星（越南）的生产厂。图自越通社

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

越通社
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