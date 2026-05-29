科技

治理网络盗播 “万亿之战”：越南正逐步掌握核心技术平台与治理能力

在全球数字经济与全球内容产业快速增长的背景下，数字版权侵权正成为越南电视、娱乐及数字内容行业面临的最严峻挑战之一。根据多项国际报告及监管机构的评估，网络盗版现象已不再是零散行为，而已发展为有组织的系统，并以跨境方式运行，每年访问量达数十亿人次。

技术被认为是解决数字内容版权侵权问题和促进文化产业发展的关键解决方案之一。图自《人民报》
技术被认为是解决数字内容版权侵权问题和促进文化产业发展的关键解决方案之一。图自《人民报》

越通社河内——在全球数字经济与全球内容产业快速增长的背景下，数字版权侵权正成为越南电视、娱乐及数字内容行业面临的最严峻挑战之一。根据多项国际报告及监管机构的评估，网络盗版现象已不再是零散行为，而已发展为有组织的系统，并以跨境方式运行，每年访问量达数十亿人次。

治理网络盗播：关乎生存的关键课题

根据管理机构和打击侵权盗版组织的数据，目前越南已有超过400个越语网站非法传播电影、电视剧及数字内容。仅体育赛事盗播网站在2022–2023年期间访问量就超过15亿人次，而200多个影视盗版网站的月均观看量约1.2亿次。据估算，越南每年因数字版权侵权造成的经济损失约为3.5亿美元。

这不仅影响电视台和互联网电视业务(OTT)平台的收入，盗版观看行为还严重削弱了对高质量内容制作的投资动力。最新报告显示，在出版与数字内容领域，越南每年因电子书、音频书及数字内容版权侵权，可能造成高达约7万亿越盾的损失。

近期，越南加大了对网络盗版传播链的打击力度，特别是在影视和体育领域。值得一提的是，2024年，执法机构成功捣毁了全球最大的影视盗版流媒体网络Fmovies，这被认为是越南迄今公开的最大规模网络版权犯罪案件。调查显示，该盗版系统包含近5万部侵权的影视作品。仅在2024年上半年，该网络及其镜像网站（如Bflixz、Movies7、Myflixer、Flixtorz等）的全球访问量就超过67亿人次。主要涉案人员因“侵犯著作权及相关权”被起诉。2025年初，河内市人民检察院正式对此案提起公诉。起诉书指出，该团伙通过国际广告非法获利约40万美元。

自2025年底至2026年，越南加强了对非法足球赛事直播平台的治理，特别是针对“Xôi lạc TV” （花生米饭）、“Rổ phim”（电影篮）、“Mọt phim”（影痴”）、“90phut”（90分钟）、“ThapcamTV”（什锦TV）、“tructiep bong da”（直播足球）等未经授权的体育赛事转播网站进行封堵处理。

这些举措表明，越南正在进一步加强对OTT及串流平台跨境内容传播活动的管控工作。

科技平台推动内容产业发展

当数字内容成为许多不法分子刻意侵权牟利的“肥肉”时，Sigma OTT End-to-End 的出现，对越南数字内容产业具有特殊意义。这是首个由越南企业自主掌握的综合型OTT平台，提供从信号接收、处理、分发、用户管理到数字内容版权保护的完整生态体系。这帮助电视机构、电信运营商及数字内容企业大幅降低投资成本，进一步提升对数字资产的管控与保护能力。

值得关注的是，Sigma Multi-DRM 解决方案在这一生态体系中扮演着“技术盾牌”的角色。这是越南唯一通过国际机构 Cartesian 认证的数字内容版权保护解决方案，具备跨平台、跨设备的实时加密与内容保护能力。在盗版传播手段日益复杂的背景下，数字版权管理（DRM）技术已不再只是可选方案，而是保障收入、维持数字内容商业模式可持续发展的必要基础设施。

在越南政府持续加强打击版权侵权行动，并推动数字文化产业发展的背景下，Sigma OTT End-to-End 展现出构建“越南制造”数字内容基础设施的潜力，并且具备较强的地区竞争力。

Sigma OTT End-to-End 最初作为数字电视解决方案推出，如今正逐步拓展为可应用于T-commerce、安防监控、数字教育以及智慧城市等多个领域的视频基础设施平台。这表明，越南科技企业不仅参与本土市场竞争，也正逐步打造具备向东南亚地区扩展能力的数字基础设施平台。（完）

附图。图自越通社

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

越通社
#网络盗播 #“万亿之战 #越南 #掌握 #核心技术平台 #治理能力 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

幸福越南

相关新闻

附图。图自越通社

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

📝时评：版权保护成为数字时代法治社会的发展基础

在全球数字化转型的浪潮中，版权保护已不再仅仅是创作界或科技企业的故事，而成为了衡量一个现代法治国家的标尺。在越南，保护著作权和相关权即是保护国家的知识产权，也是在数字化环境中保护创新动力和社会信心的关键。

更多

ASTAR先进光学技术部副主任何山松博士接受越通社记者采访。图自越通社。

越新科技合作迎来新动力

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日至31日对新加坡进行国事访问之际，旅新越南知识分子和专家群体表示，期待此访为越新两国在科技、创新与数字化转型领域的合作注入新动力。

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉与泰国国家科学技术发展局（NSTDA）举行工作会谈。图自越通社

越泰推动科技创新合作

5月28日下午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉率领的指导委员会工作代表团与泰国国家科学技术发展局（NSTDA）举行了工作会谈。

论坛场景。图自越通社

吸引国际投资资金流入越南创业生态系统建设

5月27日，全球领先的创新平台璞跃（Plug and Play Tech Center）、西贡资产管理投资基金公司（SAM）以及胡志明市经济大学（UEH）联合举办题为“从越南到硅谷：初创企业融入全球创新生态系统”的对话论坛，为正在共同参与越南创新生态系统建设的初创企业、高等院校、企业、投资基金及创新机构搭建交流平台。

西贡河畔胡志明市中心区域的金融大厦。图自越通社

越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。图自越通社

推动越韩基础设施与创新能力合作

5月26日下午，海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

国内外专家在研讨会上发表意见。图自越通社

胡志明市：智慧城市建设亟需数字数据治理体系

题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会在胡志明市举行，众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。
Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社

越南在新加坡激发科技创新新动力

5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

科学技术引领，开辟增长新路径

科学技术引领，开辟增长新路径

随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社

专家提出保护个人数据“五不”建议

在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。