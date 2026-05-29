治理网络盗播 “万亿之战”：越南正逐步掌握核心技术平台与治理能力

越通社河内——在全球数字经济与全球内容产业快速增长的背景下，数字版权侵权正成为越南电视、娱乐及数字内容行业面临的最严峻挑战之一。根据多项国际报告及监管机构的评估，网络盗版现象已不再是零散行为，而已发展为有组织的系统，并以跨境方式运行，每年访问量达数十亿人次。



治理网络盗播：关乎生存的关键课题



根据管理机构和打击侵权盗版组织的数据，目前越南已有超过400个越语网站非法传播电影、电视剧及数字内容。仅体育赛事盗播网站在2022–2023年期间访问量就超过15亿人次，而200多个影视盗版网站的月均观看量约1.2亿次。据估算，越南每年因数字版权侵权造成的经济损失约为3.5亿美元。



这不仅影响电视台和互联网电视业务(OTT)平台的收入，盗版观看行为还严重削弱了对高质量内容制作的投资动力。最新报告显示，在出版与数字内容领域，越南每年因电子书、音频书及数字内容版权侵权，可能造成高达约7万亿越盾的损失。



近期，越南加大了对网络盗版传播链的打击力度，特别是在影视和体育领域。值得一提的是，2024年，执法机构成功捣毁了全球最大的影视盗版流媒体网络Fmovies，这被认为是越南迄今公开的最大规模网络版权犯罪案件。调查显示，该盗版系统包含近5万部侵权的影视作品。仅在2024年上半年，该网络及其镜像网站（如Bflixz、Movies7、Myflixer、Flixtorz等）的全球访问量就超过67亿人次。主要涉案人员因“侵犯著作权及相关权”被起诉。2025年初，河内市人民检察院正式对此案提起公诉。起诉书指出，该团伙通过国际广告非法获利约40万美元。



自2025年底至2026年，越南加强了对非法足球赛事直播平台的治理，特别是针对“Xôi lạc TV” （花生米饭）、“Rổ phim”（电影篮）、“Mọt phim”（影痴”）、“90phut”（90分钟）、“ThapcamTV”（什锦TV）、“tructiep bong da”（直播足球）等未经授权的体育赛事转播网站进行封堵处理。



这些举措表明，越南正在进一步加强对OTT及串流平台跨境内容传播活动的管控工作。



科技平台推动内容产业发展



当数字内容成为许多不法分子刻意侵权牟利的“肥肉”时，Sigma OTT End-to-End 的出现，对越南数字内容产业具有特殊意义。这是首个由越南企业自主掌握的综合型OTT平台，提供从信号接收、处理、分发、用户管理到数字内容版权保护的完整生态体系。这帮助电视机构、电信运营商及数字内容企业大幅降低投资成本，进一步提升对数字资产的管控与保护能力。



值得关注的是，Sigma Multi-DRM 解决方案在这一生态体系中扮演着“技术盾牌”的角色。这是越南唯一通过国际机构 Cartesian 认证的数字内容版权保护解决方案，具备跨平台、跨设备的实时加密与内容保护能力。在盗版传播手段日益复杂的背景下，数字版权管理（DRM）技术已不再只是可选方案，而是保障收入、维持数字内容商业模式可持续发展的必要基础设施。



在越南政府持续加强打击版权侵权行动，并推动数字文化产业发展的背景下，Sigma OTT End-to-End 展现出构建“越南制造”数字内容基础设施的潜力，并且具备较强的地区竞争力。



Sigma OTT End-to-End 最初作为数字电视解决方案推出，如今正逐步拓展为可应用于T-commerce、安防监控、数字教育以及智慧城市等多个领域的视频基础设施平台。这表明，越南科技企业不仅参与本土市场竞争，也正逐步打造具备向东南亚地区扩展能力的数字基础设施平台。（完）



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