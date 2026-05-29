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越共中央总书记、国家主席苏林：科技合作将成为越新关系重要支柱

5月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林出席以“从战略伙伴关系迈向新一代产业、创新与可持续发展平台”为主题的越新科技对接论坛。

越共中央总书记、国家主席苏林在论坛上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在论坛上发表讲话。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对新加坡共和国进行国事访问期间，5月29日下午，越共中央总书记、国家主席苏林出席以“从战略伙伴关系迈向新一代产业、创新与可持续发展平台”为主题的越新科技对接论坛。

越南科技部长武海军在论坛上强调，越新双方已确定将推动科技与创新作为全面战略伙伴关系的重要支柱，包括大力推进“政府—企业—科研机构”对接模式，实现科研与应用紧密结合。他相信，论坛将有助于加强两国创新生态系统对接，特别是在战略技术领域；推动两国高校、科研机构和企业之间开展更广泛合作；构建服务数字经济发展的高素质人才培养合作计划；为两国科技初创企业和创新中心对接合作、参与全球价值链创造便利条件。

新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙强调，两国伙伴关系基础十分牢固，但为保持相关性和竞争力，必须继续与快速变化的全球环境同步发展。这是双方思考如何走得更远、如何在科技与创新领域携手取得更大成就的良机。他指出，两国正积极投资于各自的创新生态系统，可在先进智能制造与可持续发展、初创生态系统、人才交流等三大领域开展合作。

苏林在就越新科技、创新与数字化转型合作作出战略方向性指导时表示，世界正进入深刻变革期，科技与创新不仅是增长动力，更日益成为决定国家竞争力和在全球价值链中地位的关键因素。人工智能、半导体、大数据、生物技术、量子技术、清洁能源及数字经济等正根本性地改变生产方式、商业模式和世界经济运行方式。谁掌握了战略技术，谁就有可能引领未来。

苏林表示，越南已通过越共中央政治局第57号决议，明确科技是发展的核心动力，正努力完善体制机制、发展高素质人力资源、推动创新生态系统建设，为企业更深参与数字化转型和技术发展创造便利条件。越南特别重视扩大在科技、创新和人力资源开发领域的国际合作。在当今时代，技术自主不等于自我封闭，而应在开放合作、知识互联和共同发展技术能力的基础上构建。

苏林指出，两国经济具有很强的战略互补性：新加坡在研发、技术治理、金融、创新和初创生态方面具有优势；越南则拥有年轻人力资源、庞大市场规模、快速数字化转型和日益增长的技术应用需求。特别是在越南新加坡工业园等工业园区中，智能制造、智慧物流、供应链管理、清洁能源及数字化转型等领域的技术应用需求，正为两国企业开辟广阔合作空间。

苏林认为，当前最重要的不仅是推动更多对接活动，更要建立机制，将对接转化为实质性合作和具体项目。“科技互联”的精神不应仅停留在见面论坛，而应朝着形成新型合作模式方向发展——政府发挥引导作用、科学家发挥先锋作用、企业发挥主导作用，共同参与共研、共建、共创过程。从一国之内的“三方模式”，逐步形成两国间的“两国三方合作网络”，从而构建越新两国企业、高校、研究院所和创新中心之间的跨境合作网络。

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越共中央总书记、国家主席苏林出席了两国多项合作文件的交换仪式。图自越通社

苏林强调，两国应追求的不只是技术引进，而是共同发展技术能力；不只是短期合作，而是共同创造能够深度参与地区和全球价值链的新价值；逐步构建越新科技合作空间，让知识、数据、技术和优质人力资源有效对接，创造出具有区域和国际价值的科技产品和解决方案。

苏林表示相信，双方将不仅止步于交流想法，更将开启两国企业、高校、研究机构和技术伙伴之间的具体合作方向。需要大力推动在人工智能、半导体、数字技术、智慧物流、清洁能源、网络安全和创新等战略领域的合作项目，加强企业与研究机构和高校的对接，形成联合研发中心、共建实验室、高素质技术人才交流计划以及跨境创新支持机制，使合作意向真正落地为具体技术项目。

苏林重申，基于两国良好的政治关系、战略互信以及巨大的科技与人力资源潜力，越新科技合作必将成为未来双边关系的重要支柱。

值此机会，苏林与两国高级领导人共同见证越新双方在高科技、人工智能与数字化转型、半导体工业、能源与供应链、医疗、生物技术与健康、创新与初创、教育培训与人力资源开发、数字金融、贸易与服务等领域多项合作文件的交换仪式。（完）

越通社
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