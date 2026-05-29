越共中央总书记、国家主席苏林此次访问新加坡的一项重要活动就是出席并在香格里拉对话会发表主旨演讲。这也是越南党和国家最高领导人首次出席并在这一地区安全多边论坛上发表重要讲话。舆论认为，这充分体现了越南稳固的国际地位，彰显越南已成为地区与全球事务中的关键力量。

舆论认为，这充分体现了越南稳固的国际地位，彰显越南已成为地区与全球事务中的关键力量。

越南驻新加坡大使陈福英：“首先，这体现了香格里拉对话会主办方以及国际社会对越南的高度重视和积极评价。世界希望倾听越南的声音、立场，以及越南对地区和全球国防安全问题的看法。其次，这也是越南党和国家最高领导人向国际社会传递越南外交政策信息的重要契机。另一个重要方面，越南、新加坡以及其他东盟成员国都希望并努力维护东盟的核心地位与团结，尤其是在当前复杂地缘政治背景下。我认为，这是一个非常重要且十分契合的平台，使越南能够充分表达自身的声音和观点。”

国际媒体认为，各合作伙伴如今不仅将越南视为一个充满活力的经济体，更是地区合作架构与战略平衡的重要塑造者。越共中央总书记、国家主席苏林将在香格里拉对话会上发表主旨演讲

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜：“可以说，苏林总书记、国家主席受邀担任此次国际安全论坛的主讲嘉宾并发表开场演讲，是非常特殊且意义重大的。在当前世界正经历巨大动荡、同时又面临缺乏解决方案困境的背景下，国际社会迫切需要具有战略视野、深谙世事的人士提出新的思考 从而帮助世界更好地寻找解决问题的措施。这是一个非常令人振奋的积极信号。”

越南最高领导人受邀发表讲话，也表明国际社会高度评价越南的稳定发展，并希望了解越南面对当前地缘政治挑战时的应对思路，同时希望从越南获得启示。

新加坡国立大学高级讲师Mohamed Effendy B Abdul Hamid博士：“邀请越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表开幕演讲，是一项具有重大意义的事件。在我看来，这标志着越南正崛起为地区乃至全球事务中的关键力量，也正式体现出国际社会对越南在全球供应链、海上安全以及地区外交中影响力不断提升的认可。”

显而易见，越南的国际地位、声誉和声音正不断提升。这也体现出越南作为国际社会可信赖、负责任伙伴的精神与担当。（完）