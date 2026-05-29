越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总统尚达曼举行会谈

越通社河内 —— 越通社特派记者报道，5月29日，新加坡总统尚达曼在以国家元首最高规格礼遇，为越共中央总书记、国家主席苏林举行隆重欢迎仪式后，双方举行了会谈。



尚达曼高度评价越南快速发展成就，相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党的领导下，越南将继续蓬勃发展，不断提升国际地位。



在当前世界形势动荡复杂的背景下，尚达曼强调，他本人及新加坡领导人对苏林总书记、国家主席将于5月29日晚在香格里拉对话会上发表的主旨演讲非常期待，希望通过演讲进一步了解越南对地区和世界的视野。



苏林对此次以越南党和国家最高领导人身份再次访问新加坡感到高兴，强调此访充分体现越南始终重视发展与新加坡的关系，决心在新时期打造合作典范。



会谈中，两位领导人对自2025年3月双边关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国关系的良好和全面发展势头给予好评。其中，政治互信不断加深，经济合作紧密，人文交流日益密切，两国正大力推动在数字化转型、科技、清洁能源、碳信用交易、网络安全、新兴技术以及金融中心等前沿领域的合作。



双方共同强调了东盟的重要性，越南和新加坡需要促进未来东盟合作倡议和互联互通。



双方就未来合作方向交换了意见，一致同意进一步深化政治互信，高度评价两国执政党之间日益的务实合作，为两国战略对接和长期合作奠定基础。



双方会谈现场。图自越通社

双方一致同意创造新突破，推动经贸合作走向纵深，促进高质量双向投资，聚焦战略性和高附加值领域，加强两国企业对接。



越方高度评价东盟电网倡议，并将努力为落实该倡议作出应有贡献。



尚达曼赞同苏林关于推动科技和创新成为两国全面战略伙伴关系支柱的意见，包括大力推进“国家-企业-科研机构”连接模式，将科研与应用紧密结合。



双方同意进一步深化与两国良好关系和互信水平相称的国防安全合作，拓展新领域合作。两位领导人共同强调，通过人文交流巩固两国民意基础具有重要意义。



两位领导人共同确认将加强在多边事务中的有效协调，支持多边主义，巩固联合国在解决全球安全与发展问题中的作用，特别是在新加坡担任2027年东盟轮值主席国、越南主办2027年亚太经合组织领导人非正式会议（APEC）之际，巩固东盟中心地位，推动“东海行为准则”（COC）谈判取得实质性进展。



双方一致同意推动各部委积极落实所达成的协议，将越新全面战略伙伴关系带入新的发展阶段。



借此机会，苏林诚挚邀请尚达曼和夫人访问越南。尚达曼总统愉快地接受了邀请。（完）