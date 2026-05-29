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越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。

越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议
越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越通社河内——越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。

越南代表团代表在发言中高度评价日本在国际贸易中的作用。2024年，日本名义GDP达4.2万亿美元。贸易作为日本经济的基石，使其在全球价值链中拥有坚实地位。日本拥有高度发达且多元化的经济体、稳定的收入来源，且也是全球最大的外资来源地之一。

从多边层面来看，越南强调支持并积极参与日本在世贸组织中的各项活动。

从双边层面来看，日本目前是越南第四大贸易伙伴，同时继续作为越南最大的外资来源地之一，日本的资金主要投入加工制造业、基础设施、能源、高科技、半导体、数字化转型和绿色转型等行业。2025年，越日进出口总额达到515亿美元，较2024年增长11.4%。

在此次活动中，越南代表团代表团长梅潘勇大使受邀担任会议主讨论人。这是越南代表首次受邀担任这一角色，体现了贸易政策审议机构（TPRB）主席以及日本代表团对越南的信任。

这也是越南继续展现其作为世贸组织负责任成员形象、助力巩固良好双边关系的良好契机。此次活动还为越南代表团积极践行对WTO总体活动的贡献、在多边机制中发挥自身声音提供了重要平台，旨在进一步提升越南在国际舞台上的角色、地位与威望，契合2025年1月24日关于新形势下国际一体化的第59-NQ/TW号决议所提出的发展方向。（完）

越通社
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