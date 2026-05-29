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☀️越通社早安咖啡（2026.5.29）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人会见泰国国王玛哈·哇集拉隆功及王后。图自越通社

越通社河内——·5月28日下午，正在对泰王国进行正式访问的越共中央总书记、越南国家主席苏林及夫人吴芳璃在泰国皇宫会见了泰国国王玛哈·哇集拉隆功及王后。阅读全文

·当地时间5月29日凌晨，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团乘专机抵达新加坡樟宜机场，开始应新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南和夫人邀请，于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。阅读全文

·在俄罗斯第一届国际安全论坛框架下的第十四届安全事务高级代表国际会议于5月28日举行。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将出席会议并发表演讲，为会议提出了多项切实建议。阅读全文

·越南政府总理黎明兴日前签发了关于健全2027年亚太经合组织（APEC 2027）国家委员会的第938号决定（QĐ-TTg）。根据决定，越南政府常务副总理范家足担任2027年亚太经合组织国家委员会主任，外交部长黎怀忠担任副主任一职。

·越南政府副总理黎进珠2026年5月28日签发了第955/QĐ-TTg号决定，出台关于落实国会2026年4月24日关于试点开展公职律师制度的第24/2026/QH16号决议的实施计划（以下简称《计划》）。

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在宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司的工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自 越通社

·当经济迈入以高质量、可持续增长为目标的新发展阶段，吸引外国直接投资已不再是单纯的“招商引资”，而是对投资质量、溢出效应及培育经济内生能力提出了更高要求。阅读全文

·越通社驻瑞士记者报道，5月27日，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使以讨论引领人身份在世界贸易组织（WTO）总部举行的日本第16次贸易政策审议会议上发表讲话。

·越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。

·2026年，胡志明市提出吸引外资110亿美元的目标，而截至目前，这一目标已接近完成。这对胡志明市经济来说是一个积极信号，表明该市正逐渐成为国际投资者青睐的投资目的地。

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农民为椰子园培土施肥以保持土壤水分，从而应对旱情与盐碱化。图自越通社

·5月28日下午，由越南农业与环境部合作经济与农村发展局与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“越南农业气候风险融资倡议”（AgriCRF-VN项目）总结会议在芹苴市举行。阅读全文（完）

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