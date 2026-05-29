☀️越通社早安咖啡（2026.5.29）

越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。