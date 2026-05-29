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推动越南四个边境省份与中国云南省的务实合作关系向更深层次发展

在落实第五次年度会议纪要的过程中，双方积极落实已达成的共识，睦邻友好关系继续保持密切与深厚，政治互信不断增强；在合作过程中面临的困难和障碍得到及时化解；领土主权与边境安全基本保持稳定；经贸合作持续为双方人民带来实实在在的利益。

越共中央委员、莱州省委书记、省人民议会主席黎明银在会上发表讲话。图自越通社
越共中央委员、莱州省委书记、省人民议会主席黎明银在会上发表讲话。图自越通社

越通社河内——越通社驻华记者报道，5月29日上午，越南莱州省与中国云南省在中国云南省昆明市共同主持召开越南莱州、老街、宣光、奠边四省与中国云南省委书记第六次年度会议，评估第五次年度会议纪要所达成内容的落实成果，并签署第六次年度会议纪要。

越南莱州、老街、宣光、奠边四省省委书记，中国云南省委书记，中共中央对外联络部领导等代表出席。

在落实第五次年度会议纪要的过程中，双方积极落实已达成的共识，睦邻友好关系继续保持密切与深厚，政治互信不断增强；在合作过程中面临的困难和障碍得到及时化解；领土主权与边境安全基本保持稳定；经贸合作持续为双方人民带来实实在在的利益。

中共中央委员、云南省委书记、省人大常委会主任王宁在会上发言时强调，近年来，越南四个边境省份与中国云南省紧密围绕越中两党两国发表的《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明》内容，大力推进各领域全面合作关系发展，并取得了诸多显著成果。从而，为新时期深化越中全面战略合作伙伴关系做出了贡献。

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中共中央委员、云南省委书记、省人大常委会主任王宁在会上发言。图自越通社

云南省委书记建议，越南四个边境省份与中国云南省应继续加强在贸易、旅游、农业、文化、建设、民间交流等领域的合作，为胜利地落实越共十四次大决议和中共经济和社会发展十五五规划做出贡献。

越共中央委员、莱州省委书记、省人民议会主席黎明银在会上发言时表示，为推动越南四个边境省份与中国云南省的合作关系走深走实，双方需要继续贯彻落实越中两党两国高层达成的共识；指导双方各部门和地方积极落实已签署的合作协议，本着平等、友好、互利共赢的合作精神，确保各项合作内容务实、高效、职责明确、成果显著；加强组织两党、两国政府、团体及人民之间的互访与交流；加强配合推动边境地区交通基础设施和口岸基础设施建设；加快完善将越南马鹿塘（Ma Lù Thàng）- 中国金水河口岸升级为国际口岸的相关手续。同时，联合推进跨境交通连接项目建设；促进在农业、旅游、教育培训等领域的务实合作；继续落实好越中陆地边界三个法律文件及相关协议。

其后，越南四个边境省份领导人和中共中央对外联络部领导以及中国驻越大使发表了有关推动双方合作关系发展的演讲。

会上，越南莱州、老街、宣光、奠边四省省委书记与中国云南省委书记共同签署了第六次年度会议纪要。（完）

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越通社
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