时政

越南重视发展与日本的全面战略伙伴关系

5月28日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社河内 ——5月28日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）。

阮长胜重申，越南始终重视发展与日本的致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。近些年来，两国防务合作不断拓展，硕果累累。双方有效维持副部长级国防政策对话、海陆空三军参谋军官磋商等合作机制。在训练、国防工业、技术转让、战后恢复等领域的合作取得了积极成果。

阮长胜建议伊藤直树大使关注指导落实越日防务合作文件，重点集中各层级特别是高层代表团互访；有效维持各项合作机制特别是副部长级国防政策对话机制；外交部-国防部副部长级对话；各军兵种合作；有效落实培训合作意向书；在军医、网络安全、联合国维和行动、战后恢复等领域开展合作，在多边机制和场合（特别是东盟防长扩大会议框架）中相互支持等。

借此机会，阮长胜诚挚邀请日本防卫省领导、自卫队及国防企业出席将于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展。

伊藤直树大使高度评价日越合作关系，其中防务合作是重要支柱之一。大使希望未来双方协调落实好所达成的各项合作协议，延续日本首相高市早苗近期对越南进行正式访问的良好成果，特别是国防领域取得的成果。其中，重点放在联合国维和行动、代表团互访、高层接触、训练和培训合作等领域，从而为促进两国致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系进一步发展作出贡献。（完）

越通社
#越南与日本 #越日 #全面战略伙伴关系 #国防部副部长阮长胜上将 #日本驻越南特命全权大使 日本
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。

日本市场需求上升 越南大米迎出口良机

日本市场需求上升 越南大米迎出口良机

在日本大米价格持续攀升、市场波动加剧的背景下，越南大米正逐渐赢得这一全球最严苛市场之一的关注。除了具备价格优势外，多种越南大米在品质与口感上也被认为与日本大米较为接近，这为越南大米进一步打开日本市场带来了新的机遇。

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕 图自民智网

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕

5月22日晚，第22届2026年会安—日本文化交流节在岘港市广富坊三清海洋广场开幕。该活动不仅是年度文化交流盛会，更是越日两国历史记忆与现实的交汇，是两国人民友好交往的延续，也是回顾多代人共同培育的文化、人文价值与友谊精神的重要契机。

更多

越南试点开展公职律师制度。图自baochinhphu.vn

越南试点开展公职律师制度

公职律师须履行法律事务职责，包括就国内外投资、贸易、行政和民事事务等相关事宜提供咨询和代理服务并参与诉讼及争议解决；参与民事和行政案件的执行过程；按照分工履行其他法律事务等。

日本第16次贸易政策审议会议现场。图自越通社

越南担任WTO贸易政策审议会议主讨论人

越通社驻瑞士记者报道，5月27日，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使以讨论引领人身份在世界贸易组织（WTO）总部举行的日本第16次贸易政策审议会议上发表讲话。

苏林新加坡之行：推动越新关系持续走深走实

苏林新加坡之行：推动越新关系持续走深走实

应新加坡总统尚达曼·尚穆加拉特南及夫人邀请，越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人和越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。此次访问是在越新两国不断深化全面战略伙伴关系背景下进行的，为双方多领域合作注入新动力。

苏林总书记、国家主席和夫人启程对新加坡共和国进行国事访问。图自越通社

苏林总书记、国家主席和夫人启程对新加坡共和国进行国事访问

越通社特派记者报道，在圆满结束对泰国的正式访问后，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴芳璃及越南高级代表团于5月28日晚乘坐专机离开曼谷，启程前往新加坡，应新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人邀请，对该国进行国事访问。

俄罗斯首届国际安全论坛现场。图自人民军报

越南积极为俄罗斯首届国际安全论坛建言献策

在俄罗斯第一届国际安全论坛框架下的第十四届安全事务高级代表国际会议于5月28日举行。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将出席会议并发表演讲，为会议提出了多项切实建议。

身着泰国传统服饰的吴芳璃夫人在塔纳农·参威拉军女夫人的陪同下，参观泰国大皇宫。图自越通社

越南与泰国重视保护和弘扬文化遗产

据越通社驻曼谷记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问的框架内，5月28日，在欢迎仪式结束后，苏林夫人吴芳璃女士与泰国总理夫人塔纳农·参威拉军女士进行了会面。

河内做好东盟城市领导人会议准备工作

河内做好东盟城市领导人会议准备工作

5月28日下午，河内市人民委员会主席武大胜主持召开“东盟城市领导人会议”组委会会议。东盟城市领导人会议预计将于2026年6月8日至10日在河内举行。