越南重视发展与日本的全面战略伙伴关系

越通社河内 ——5月28日，越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长阮长胜上将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）。



阮长胜重申，越南始终重视发展与日本的致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。近些年来，两国防务合作不断拓展，硕果累累。双方有效维持副部长级国防政策对话、海陆空三军参谋军官磋商等合作机制。在训练、国防工业、技术转让、战后恢复等领域的合作取得了积极成果。



阮长胜建议伊藤直树大使关注指导落实越日防务合作文件，重点集中各层级特别是高层代表团互访；有效维持各项合作机制特别是副部长级国防政策对话机制；外交部-国防部副部长级对话；各军兵种合作；有效落实培训合作意向书；在军医、网络安全、联合国维和行动、战后恢复等领域开展合作，在多边机制和场合（特别是东盟防长扩大会议框架）中相互支持等。



借此机会，阮长胜诚挚邀请日本防卫省领导、自卫队及国防企业出席将于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展。



伊藤直树大使高度评价日越合作关系，其中防务合作是重要支柱之一。大使希望未来双方协调落实好所达成的各项合作协议，延续日本首相高市早苗近期对越南进行正式访问的良好成果，特别是国防领域取得的成果。其中，重点放在联合国维和行动、代表团互访、高层接触、训练和培训合作等领域，从而为促进两国致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系进一步发展作出贡献。（完）

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