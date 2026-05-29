越南担任WTO贸易政策审议会议主讨论人

越通社河内——越通社驻瑞士记者报道，5月27日，越南驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使以讨论引领人身份在世界贸易组织（WTO）总部举行的日本第16次贸易政策审议会议上发表讲话。



按照惯例，讨论引领人通常是大使，由贸易政策审议机构主席根据大使在WTO的个人威望邀请担任。这是越南代表首次受邀在某个成员的TPR会议上担任讨论引领人，其体现贸易政策审议机构主席、日本代表团对越南以及梅潘勇大使个人的信任。这是越南继续肯定其作为WTO负责任成员形象的良机，有助于巩固越日两国良好的双边关系。越南驻日内瓦大使以讨论引领人身份参与，也是越南代表团为WTO共同活动积极做出贡献、在多边机制中发挥国家声音的机会，提升越南在国际舞台上的作用、地位和威望。





与会代表。图自越通社

梅潘勇大使在发言中指出，日本通过贸易与投资深度融入全球市场，充分彰显其作为重要外国直接投资来源国的地位。秉持开放、透明、非歧视和包容的原则，日本一直是世贸组织的积极成员，并在世贸组织改革、争端解决机制、渔业补贴谈判等多个关键领域作出了建设性贡献。此外，日本还通过“促贸援助”项目持续致力于推动贸易与发展议题，支持发展中国家及最不发达成员提升融入国际经济的能力。梅潘勇大使同时指出了日本经济面临的若干挑战，并就日本贸易政策的实施与执行情况，以及各成员关注的主要问题提出质询。



超过50个成员在审议会议上发言均评价梅潘勇大使深刻、全面的分析和观察为塑造本次会议的讨论内容做出了重要贡献。



审议会议将于5月29日继续进行。预计梅潘勇大使将发表闭幕讲话，对各成员提出的问题进行总结评估。（完）