荷兰皇家海军护卫舰访问海防港

越通社海防市——5月29日下午，海防市人民委员会主席杜成忠会见了荷兰皇家海军“德鲁伊特”号（HNLMS De Ruyter）护卫舰并会见了该护卫舰指挥官和水手们。



海防市人民委员会主席杜成忠介绍了海防市经济社会发展的突出成就，以及城市和港口发展的方向。他表示希望未来继续加强与各荷兰伙伴的合作关系，特别是在港口领域的合作。



荷兰国防参谋长特别代表、海军准将、代表团团长珍妮特·莫朗（Jeanette Morang）女士代表代表团感谢海防市领导及港口城市人民的热情接待，并相信海防、越南与荷兰今后将继续保持在智慧港口和可持续港口发展等领域的合作。

海防市人民委员会主席杜成忠会见代表团场景。图片来源：越通社

荷兰驻越南大使凯斯·范·巴尔（Kees van Baar）表示，自两年前首艘荷兰皇家海军舰艇访问越南以来，此次“德鲁伊特”号再次访问重申了荷兰对越南以及印太地区在海军合作、维护国际法以及国际海域航行自由等领域的长期、紧密合作的承诺。



荷兰皇家海军“德鲁伊特”号护卫舰于5月29日至6月1日访问海防港。此次访问标志着荷兰与越南不断深化伙伴关系中的又一个重要里程碑。



据海防市人民委员会介绍，多年来，海防与荷兰伙伴在港口、物流、城市发展、环境、数字化转型、人力资源培训以及文化交流等领域的合作不断加强。迄今，荷兰在海防共有17个直接投资项目，总投资额约3.61亿美元。许多荷兰企业正在在海事与物流等领域该市高效运营。（完）