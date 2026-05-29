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2025年省级竞争力指数排名前列的5个地区

2025年，省级竞争力指数（PCI 2025）排名中没有任何地区被评为治理质量“非常好”；大多数地区的得分集中在中等和良好水平。

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越通社
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越南—新纪元

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