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南卢瀑布被大自然赋予西北山林间的雄伟美景，如同一条柔软的丝带般绵延展开。南卢瀑布从高处倾泻而下，形成绵延的白色水幕。图自越通社
南卢瀑布被大自然赋予西北山林间的雄伟美景，如同一条柔软的丝带般绵延展开。南卢瀑布从高处倾泻而下，形成绵延的白色水幕。图自越通社
在晴朗的日子里，每一层瀑布都呈现出如诗如画的山水画卷。图自越通社
在晴朗的日子里，每一层瀑布都呈现出如诗如画的山水画卷。图自越通社
通往瀑布的道路两旁是需4至5人合抱的古树，营造出雄伟的自然景观。图自越通社
通往瀑布的道路两旁是需4至5人合抱的古树，营造出雄伟的自然景观。图自越通社
在第一层瀑布，游客不禁被其雄伟壮丽的美景所震撼。图自越通社
在第一层瀑布，游客不禁被其雄伟壮丽的美景所震撼。图自越通社
瀑布两侧是拥有众多古树的原始森林，营造出宁静的自然景象。图自越通社
瀑布两侧是拥有众多古树的原始森林，营造出宁静的自然景象。图自越通社
近年来，许多游客已了解到南卢瀑布，前来探索大自然的雄伟美景。图自越通社
近年来，许多游客已了解到南卢瀑布，前来探索大自然的雄伟美景。图自越通社
在最顶层瀑布的脚下，有一片平坦的土地，非常方便游客停下休息。图自越通社
在最顶层瀑布的脚下，有一片平坦的土地，非常方便游客停下休息。图自越通社
最顶层瀑布的高度约为140米，从远处望去，水流倾泻而下如同一条柔软的丝带横跨山顶，交织着极为丰富的生态系统。图自越通社
最顶层瀑布的高度约为140米，从远处望去，水流倾泻而下如同一条柔软的丝带横跨山顶，交织着极为丰富的生态系统。图自越通社
南卢瀑布以其原始、雄伟的美景，给到访的游客留下了难忘的印象。图自越通社
南卢瀑布以其原始、雄伟的美景，给到访的游客留下了难忘的印象。图自越通社
瀑布两侧是极为丰富的植物系统。图自越通社
瀑布两侧是极为丰富的植物系统。图自越通社
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令人惊叹的莱州省南卢瀑布雄伟美景

南卢(Nậm Lúc)瀑布位于莱州省新河乡，平均海拔1600至1800米，拥有雄伟的美景，具备开发生态旅游的巨大潜力。

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#南卢瀑布 #莱州省 #雄伟美景 #生态旅游 #西北山林 #原始森林 #新河乡 #越南旅游 #瀑布探索 #大自然美景

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