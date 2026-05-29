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越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式在新加坡首都隆重举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式在新加坡首都隆重举行。图自越通社
2026年5月28日上午，在新加坡首都，新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对新加坡共和国进行国事访问。图自越通社
2026年5月28日上午，在新加坡首都，新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对新加坡共和国进行国事访问。图自越通社
2026年5月28日上午，在新加坡首都，新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对新加坡共和国进行国事访问。图自越通社
2026年5月28日上午，在新加坡首都，新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对新加坡共和国进行国事访问。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式在新加坡隆重举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式在新加坡隆重举行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南介绍越南高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南介绍越南高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南介绍越南高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南介绍越南高级代表团成员。图自越通社
新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南向越共中央总书记、国家主席苏林介绍新加坡高级代表团成员。图自越通社
新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南向越共中央总书记、国家主席苏林介绍新加坡高级代表团成员。图自越通社
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苏林总书记、国家主席与夫人对新加坡进行国事访问的欢迎仪式隆重举行

2026年5月28日上午，在新加坡首都，新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对新加坡共和国进行国事访问。

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