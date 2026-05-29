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越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达新加坡 开始国事访问

据越通社特派记者报道，当地时间5月29日凌晨，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团乘专机抵达新加坡樟宜机场，开始应新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南和夫人邀请，于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

越南驻新加坡大使馆干部、工作人员及旅新越南人代表迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社
越南驻新加坡大使馆干部、工作人员及旅新越南人代表迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，当地时间5月29日凌晨，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团乘专机抵达新加坡樟宜机场，开始应新加坡总统塔尔曼·尚穆加拉特南和夫人邀请，于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

访问期间，应国际战略研究所（IISS）总干事兼首席执行官巴斯蒂安·吉格里希邀请，苏林将于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。

前往机场迎接的新方人员包括：新加坡通讯和新闻部兼网络安全部部长约瑟芬·特奥（Josephine Teo）、新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）、新加坡外交部东南亚司司长Zhou Suli。越南驻新加坡大使陈福英和夫人，以及越南驻新加坡大使馆众多干部和工作人员等到机场迎接。

越南与新加坡是东南亚地区具有良好友好关系和务实、高效合作的两个国家。经过半个多世纪的发展，两国关系不断巩固、拓展并日益走深走实，已成为东盟内成功合作的典范。

2013年，两国建立战略伙伴关系；2025年，双方关系提升为全面战略伙伴关系。这一重要发展充分体现了两国高度的政治互信、日益紧密的利益联系以及在新背景下的共同战略视野。

越共中央总书记、国家主席苏林此次对新加坡进行国事访问，对继续落实和推动两国全面战略伙伴关系框架落地见效具有特别重要的意义。（完）

越通社
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