苏林新加坡之行：推动越新关系持续走深走实

应新加坡总统尚达曼·尚穆加拉特南（Tharman Shanmugaratnam）及夫人邀请，越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人和越南高级代表团将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

此次访问是在越新两国不断深化全面战略伙伴关系背景下进行的，为双方多领域合作注入新动力。

推动越新关系持续向前发展

越南与新加坡皆为东盟成员国，同处充满活力的亚太地区，地理位置相近、文化相通，并拥有诸多共同战略利益。建交半个多世纪以来，两国关系不断走深走实，合作成效日益显著。

新加坡是最早与越南建立外交关系的国家之一，也是东盟国家中较早与越南建立战略伙伴关系的国家。

近年来，两国高层互访频繁，政治互信持续巩固。特别是在越共中央总书记苏林于2025年3月11日至13日访问新加坡期间，双方将双边关系提升为全面战略伙伴关系。越南目前是东盟国家中唯一与新加坡建立全面战略伙伴关系的国家。

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随后，新加坡总理黄循财及夫人于2025年3月25日至26日对越南进行正式访问。此次访问距离苏林总书记访新仅一周多时间，体现出新加坡对发展对越关系的高度重视。

越新经贸、投资合作强劲发展，硕果累累

经贸与投资合作继续是双边关系的重要支柱。多年来，新加坡始终是越南最重要的经济伙伴之一。2025年，两国双边贸易额达到310亿美元，2026年前4个月接近147亿美元。

越南目前是新加坡第十大贸易伙伴。两国经济互补性较强，双方同为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员，为扩大经贸合作和供应链对接创造了有利条件。

在投资领域，新加坡继续保持越南最大投资来源地之一地位。2026年1月，新加坡对越投资额超过10亿美元，占越南新增外资总额的41%以上。

越新工业园区（VSIP）成为两国经济合作的成功典范。目前，越南是全球拥有最多VSIP工业园区的国家，共建有18个园区，吸引投资超过187亿美元，并为30多万人创造就业机会。

双方有效维持“两国经济对接部长级会议”机制。在升级经济对接机制协议基础上，两国一致同意重点推进能源对接、可持续发展、基础设施、数字化与创新以及其他领域合作。

新加坡也是首个与越南建立数字经济—绿色经济伙伴关系的国家。双方正在进一步拓展能源、创新、食品及碳信用等新领域合作。

教育与人才培训合作继续成为双边关系亮点。30多年来，超过2.1万名越南中高级干部参加“新加坡合作计划”框架下的培训项目。

在旅游和民间交流方面，越南目前位列2026年第一季度新加坡三大国际客源市场之一。与此同时，新加坡也是越南游客青睐的国际旅游目的地。

目前，在新加坡生活和工作的越南人约2万至2.5万人，多数为高素质人才和专业技术人员，遵守当地法律，并始终心系祖国。

深化越新全面战略伙伴关系

越南外交部副部长阮孟强表示，苏林总书记、国家主席此次对新加坡进行国事访问，对推动落实两国全面战略伙伴关系具有重要意义。

阮孟强指出，当前越南和新加坡都在推动经济增长模式转型、提升竞争力，并积极应对全球经济变化。双方期待进一步加强政治互信，深化经济、投资、金融及供应链合作。

科技、创新与数字化转型合作也是此次访问的重要议题之一。这些领域对于越南实现长期发展目标具有战略意义。

越南驻新加坡大使陈福英表示，新加坡是越南高层完成人事调整后，苏林总书记、国家主席访问的首个东南亚国家，体现出越南对新加坡在地区的高度重视。

陈福英强调，此次访问将为推动越新关系在全面战略伙伴关系框架下继续迈向更高水平注入新的动力。（完）