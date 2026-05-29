泰国媒体密集报道越共中央总书记、国家主席苏林正式访泰

越通社曼谷——据越通社驻曼谷记者报道，泰国媒体在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问之前、期间和之后均进行了密集深入的报道，重点引述了泰国总理阿努廷·参威拉军的表态，即此访为两国按照更加具体化的方向塑造长期合作关系打开了重要机遇，特别是在两国经济均展现出强劲且可持续增长潜力的背景下。



《民族报》报道：“越南肯定与泰国致力于促进东盟经济的增长合作 ”。（屏幕截图）

《民族报》（The Nation）发表文章称，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人吴芳璃于5月27日前往乌隆他尼府参观胡志明主席纪念区并与越南侨胞会面，随后才继续前往曼谷的行程，这表明越南将此访中的民间交流置于核心位置，强调越泰关系不仅限于正式外交，更有着连接两国数代人民的社区所奠定的深厚基础。



泰国各大报纸还大幅报道了在总理府举行的正式欢迎仪式、双方会谈以及苏林总书记、国家主席与阿努廷·参威拉军总理共同见证的合作文件交换仪式。



《曼谷邮报》（Bangkok Post）发表题为《泰国与越南加强战略关系》的文章。（屏幕截图）



《曼谷邮报》（Bangkok Post）援引阿努廷·参威拉军总理的话称，双方同意加强在国防安全和打击跨国犯罪方面的合作。在经济方面，双方同意加强协调以应对全球经济波动，同时为私营部门在促进增长中发挥更大作用创造条件。



谈到此次签署的合作协议，《考苏得报》（Khaosod）认为，泰国东部经济走廊办公室与越捷航空集团之间关于在乌塔堡国际机场开发飞机维护、修理和大修中心的谅解备忘录，是深化两国工业合作的重要一步。



泰国媒体评论称，苏林于5月27日至29日对泰国进行的正式访问恰逢两国建交50周年，为政府及私营部门将政治意愿转化为实质性的商业合作开辟了机遇。



《民族报》援引泰越友好协会主席萨南·安古博库尔的话说，此访标志着双方进入“合作新时代”，将实现更紧密的供应链联系、可持续增长战略，并致力于在东盟内部建立一个更强大的生产基地。



关于未来将双边贸易额提升至250亿美元的目标，萨南先生认为，新的合作模式将从竞相吸引外国直接投资转向“一加一”模式，结合两国优势。泰国在资本、物流和研发方面具有优势，而越南在劳动力和与欧美签订的自由贸易协定方面具有优势。这种结合有望为该地区吸引更多的全球投资资本。



在经济结构向未来产业（包括绿色产业）转型的背景下，泰国媒体评论称，两国正致力于将泰国的生物—循环—绿色经济模式与越南的净零排放及绿色转型战略相衔接。这将通过双方在清洁能源、低碳技术和智慧农业领域的共同投资来实施，从而升级供应链，并根据新的全球环境标准提升可持续竞争力。（完）