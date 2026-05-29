马来西亚专家：越南跻身东盟五大动力经济体

越通社河内——马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德评价称，越南与马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾共同构成“卓越五国”集团，有望在未来10至20年内塑造东盟的经济与投资格局。



据越通社报道，山·赛义德指出，“MITPV五国”正崛起为全球资本在新兴市场中极具吸引力的战略目的地。其中，越南被视为亚洲领先的“中国+1”生产平台，在全球供应链中扮演着日益重要的角色。



山·赛义德在接受越通社记者采访时表示，越南具备坚实条件，有望成为世界重要的生产和出口中心之一。越南的优势不仅在于成本竞争力，还体现在工业规模、执行力、出口能力以及深度融入全球生产网络等方面。



他评价称，越南的宏观经济基本面继续保持高度吸引力，2025年GDP增长率约为8%。世界银行预测越南2026年增长6.8%，2027年达7.1%。贸易额占GDP比重接近170%，使越南跻身全球最开放经济体之列。



山·赛义德指出，越南年出口额已超过4000亿美元，制造业贡献约占全国GDP的25%。随着众多跨国公司加速推进供应链多元化布局，流入越南的外国直接投资持续增长。



值得注意的是，越南正逐步从低成本组装平台向更高层级的工业价值链转型，尤其在电子、半导体、机械、物流和数字基础设施等领域。三星电子斥资15亿美元在越建设半导体芯片验证基地，进一步巩固了越南作为亚洲战略性半导体生产中心的地位。



山·赛义德认为，越南目前拥有五大可持续结构性优势：具有竞争力且日益高技能化的劳动力；毗邻中国的地理优势；不断扩展的工业基础设施；强大的出口连接能力；以及支持跨国公司供应链转移的灵活政策。



然而，这位专家指出，越南下一阶段发展需着力从“工厂”向“价值创造平台”转型，重点包括提升劳动力素质、发展数字基础设施、缓解物流拥堵、扩大本土供应商生态系统以及增强政策环境的稳定性。



山·赛义德评价称，越南正崛起为“出口动力、制造业催化剂以及东盟最引人注目的成功故事”。在全球供应链持续多元化、世界生产格局深刻变革的背景下，越南有机会成为新兴世界中最重要的战略生产和出口中心之一。（完）

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