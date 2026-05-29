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国际劳工组织：越南在推动企业可持续发展方面迈出重要一步

越南新国家计划获批彰显了越南将可持续性置于企业发展议程核心位置的承诺，也是响应国际劳工组织“不让任何人掉队”的愿景的具体一步。

泰原TNG服装公司年均营业额达数十亿越盾，为超过 2万名工人提供就业机会。图自越通社
泰原TNG服装公司年均营业额达数十亿越盾，为超过 2万名工人提供就业机会。图自越通社

越通社河内——在国际劳工组织（ILO）所提供的技术支持下，越南政府批准了一项具有转折意义的国家计划，旨在促进2026-2030年阶段全国私营部门的可持续商业活动。

越通社驻日内瓦记者报道，国际劳工组织近日在其官网发表题为《越南凭借新国家计划在推动企业可持续发展方面迈出重要一步》的文章。文章指出，该联合国机构介绍了越南政府总理于2026年5月25日签发的第926/QĐ-TTg号决定，批准了《2026-2030年可持续经营支持计划》。该计划提出了一套全面框架，旨在推动负责任、可持续的私营部门发展，在经济效益、社会责任与环境保护之间寻求平衡，契合越南落实联合国可持续发展目标以及到2050年实现净零排放的承诺。

国际劳工组织指出，该计划将协助约2.5万家企业、经营户和合作社向可持续商业方向转型，同时开发至少20个示范性的可持续商业模式。其优先领域包括能力建设、数字化与绿色转型、ESG（环境、社会和公司治理）框架、循环经济模式、获取资金、创新以及致力于可持续发展的公私伙伴关系。

国际劳工组织的有利于体面劳动的生产力生态系统项目已提供技术意见，为政策讨论、磋商以及国际经验分享创造了便利条件。该项目负责人古尔米拉·阿桑巴耶娃（Gulmira Asanbaeva）表示，“该计划为企业朝着高效、包容和对环境负责任的方向发展营造便利环境，同时使越南劳动者、企业以及经济体共同受益。”

越南新国家计划获批彰显了越南将可持续性置于企业发展议程核心位置的承诺，也是响应国际劳工组织“不让任何人掉队”的愿景的具体一步。（完）

越通社
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