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越南近200款新产品将亮相2026年越南国际防务展

越南人民军副总参谋长、组委会主任冯士晋上将28日下午在河内主持召开2026年越南国际防务展组委会会议。

2026年越南国际防务展组委会会议现场。图自人民军报
2026年越南国际防务展组委会会议现场。图自人民军报

越通社河内——越南人民军副总参谋长、组委会主任冯士晋上将28日下午在河内主持召开2026年越南国际防务展组委会会议。

在听取相关机关代表汇报展览筹备工作成果，以及为破解堵点、加快筹备进度而提出的建议和主张后，冯士晋上将对各机关、单位积极主动开展筹备工作给予了充分肯定和高度评价。

冯士晋上将总结道，组委会已批准总面积超过12.3万平方米的展览区总体设计和功能分区图，共分为7个主要区域，其中的亮点是防务体验与军事游戏区。目前，关于展览的宣传工作正大力推进；展览邀请函正持续向各国防务与安全工业企业及组织发送。

截至5月28日，已有来自19个国家和地区的73家机构和公司报名参展，展位数达378个标准展位；另有约30家机构和公司正在就142个标准展位的参展需求进行对接与洽谈。2026年越南国际防务展预计将展出总计704款产品，其中包括越南的199款新产品。

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越南人民军副总参谋长、组委会主任冯士晋上将讲话。图自人民军报

冯士晋上将要求多功能小组继续梳理2026年越南国际防务展方案的计划与要求，牢牢掌握实际情况以及国防部部长和展览指导委员会主任的指示与结论，以便及时补充到计划当中；继续配合制定并完善飞行表演、现场演示、表演及与观众互动等方案；同时汇报服务于展览的安保、后勤保障等工作落实情况。（完）

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