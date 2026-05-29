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香格里拉对话会：越南已成为地区和全球事务中的关键力量

越共中央总书记、国家主席苏林此次访新的重要议程之一，是出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。这是越南党和国家最高领导人首次出席并在这一地区安全多边论坛上发表重要讲话。舆论认为，这充分体现了越南国际地位与影响力的持续提升，彰显越南已成为地区和全球事务中不可或缺的重要力量。

越南驻新加坡大使陈福英接受越通社驻新加坡记者采访。图自越通社。
越南驻新加坡大使陈福英接受越通社驻新加坡记者采访。图自越通社。


越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林此次访新的重要议程之一，是出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。这是越南党和国家最高领导人首次出席并在这一地区安全多边论坛上发表重要讲话。舆论认为，这充分体现了越南国际地位与影响力的持续提升，彰显越南已成为地区和全球事务中不可或缺的重要力量。

越南驻新加坡大使陈福英表示，越南前政府总理阮晋勇曾出席并发言，但以越共中央总书记、国家主席身份与会并发表演讲，苏林尚属首次。这既体现了对话会主办方及国际社会对越南的高度重视与积极评价，也反映出越南在国际舞台上的地位、威望与话语权日益增强。

陈福英指出，这也是越南党和国家最高领导人向国际社会传递越南外交政策理念的重要契机。与此同时，越南、新加坡及东盟其他成员国也希望借助该论坛，在当前复杂地缘政治背景下，共同展现维护东盟中心地位与团结的坚定决心。

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜在接受越通社记者采访时表示，苏林受邀为主讲嘉宾并为这一重要国际安全论坛作开场演讲，“意义十分特殊”。他指出，当前世界正经历深刻动荡，国际社会尚未找到应对诸多挑战的有效方案，亟需兼具战略视野与现实洞察力的声音，帮助人们更清晰地思考复杂问题的解决路径。越南能够承担这一角色，令人倍感振奋。

长期研究东南亚历史的新加坡国立大学高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士也认为，邀请越共中央总书记、国家主席苏林在2026年香格里拉对话会上发表开幕演讲，具有非常重要的意义。

他表示：“在我看来，这表明越南正在崛起为地区和全球事务中的关键力量，国际社会已正式认可越南在全球供应链、海上安全及地区外交中日益增长的影响力。”（完）

越通社
#香格里拉对话会 #越南 #关键力量
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