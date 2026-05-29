越通社新加坡——据越通社特派记者报道，5月29日上午，越共中央总书记、越南国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行了会谈。



黄循财热烈欢迎苏林及夫人与越南高级代表团对新加坡进行国事访问并出席香格里拉对话会。黄循财对越南过去一段时期的发展成就表示印象深刻，并认为随着两国于2025年3月将关系提升为全面战略伙伴关系，双方在诸多领域仍有很大空间进一步深化合作。



苏林衷心感谢黄循财、新加坡政府及人民给予代表团的隆重、热情的接待，并对以党和国家领导人身份再次访问新加坡表示高兴。苏林表示，此访旨在进一步加强两国友好关系与相互了解，开启巨大合作机遇，为越新全面战略伙伴关系注入新动力。



苏林强调，越南始终重视并希望推动与新加坡的友好与多方面合作关系。在分享越南已取得的成就及未来的发展方向时，苏林强调，越南将建设社会主义法治国家视为一项战略任务；决心成功构建基于知识经济、数字经济、绿色经济的新增长模式，其中科技、创新、数字化转型是关键动力，这些也正是越南希望与新加坡优先合作的新领域。



越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行了会谈。图自越通社



两国领导人回顾了近期突出的双边合作成果，特别是在经贸—投资领域。2025年双边贸易额达近120亿美元；新加坡目前是越南第二大投资伙伴，累计投资总额近1000亿美元，其中越新工业园（VSIP）被视为典型的成功合作模式。



在谈及未来合作方向时，两位领导人一致同意通过保持高层互访继续培育政治互信；通过建立越共与新加坡人民行动党之间的战略对话机制提升战略合作层次；通过越新技术对接倡议，将科技合作落到实处。



双方还一致同意进一步发挥绿色经济—数字经济伙伴关系，特别是在实施清洁能源连接项目、碳信用交换；发展国际金融中心；发展新一代VSIP工业园并附随高科技转让。双方也同意进一步加强国防安全领域合作，推动打击网络犯罪合作；加强文化、旅游、民间交流；确保供应链自主，包括粮食安全和能源安全。



苏林感谢并建议新加坡继续将对越干部培训（特别是战略级干部）给予优先；支持越南运营和管理国家数据中心、高性能计算及人工智能中心。



两位领导人高度评价两国在多边机制，特别是在东盟和联合国框架内经常相互协调与支持；一致同意扩大并深化在国际问题上的协调。苏林强调，越南将积极支持并与新加坡协调，为东盟的共同事务作出负责任的贡献；并成功履行2027年东盟轮值主席国职责。



苏林与黄循财强调了维护东海和平、安宁、稳定以及航行与飞越自由安全；不使用武力或以武力相威胁，通过符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的和平措施解决争端等的重要性。



会谈后，两位领导人共同见证了两国在党际合作、司法、供应链复苏等领域合作文件交换仪式，以及为承天、乂安4号、宁平、海防等VSIP工业园颁发的投资证书；一致同意指示各部委抓紧有效落实达成的协议，推动越新关系强劲、深入、务实发展，满足两国人民的利益，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



苏林诚挚邀请黄循财在适当时候再次访问越南。黄循财愉快地接受了邀请。（完）