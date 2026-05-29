新加坡举行隆重仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对新进行国事访问

越通社河内 ——越通社特派记者报道，5月29日上午，在新加坡外交部总部，新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对新加坡进行国事访问并出席香格里拉对话会。



载有苏林总书记、国家主席和夫人的车队驶入外交部大楼，新加坡总统和夫人亲自走到车门旁迎接，热烈欢迎苏林总书记、国家主席和夫人对新加坡进行国事访问。两位领导人走上红地毯，走向荣誉主席台。军乐队奏越新两国国歌。



越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总统尚达曼检阅仪仗队。图自越通社

欢迎仪式结束后，苏林总书记、国家主席和尚达曼总统相互介绍了出席欢迎仪式的两国高级代表团成员。

越南与新加坡是东南亚地区关系非常活跃的友好国家，两国合作成效显著。经过半个多世纪的发展，两国关系不断得到巩固并日益走向深入，成为东盟内成功合作的典范。



越新关系中最突出的亮点是经济、贸易和投资合作。新加坡目前是越南最重要的经济合作伙伴之一，也是越南第二大投资来源国。新加坡在越投资项目涵盖加工制造、基础设施、物流、房地产、金融、高科技和现代服务等领域，为越南经济增长、创造就业和推动经济结构调整作出了积极贡献。双边合作中的典型成功象征是越新工业园区（VSIP）体系。

越共中央总书记、国家主席苏林与出席欢迎仪式的新加坡高级代表团成员。图自越通社

苏林总书记、国家主席此次对新加坡进行国事访问，对于继进一步落实和具体化两国全面战略伙伴关系具有特别重要的意义。（完）