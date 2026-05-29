☕️越通社新闻下午茶（2026.5.29）

越通社河内——·5月29日，新加坡总统尚达曼在以国家元首最高规格礼遇，为越共中央总书记、国家主席苏林举行隆重欢迎仪式后，双方举行了会谈。 阅读全文



·值此2026年佛诞大典佛历2570年之际，5月29日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏代表越南党、国家和祖国阵线领导人，前往胡志明市看望并祝贺越南佛教教会证明委员会法主释智广长老和尚，以及证明委员会副法主、治事委员会主席释善仁长老和尚。越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀一同参加活动。阅读全文



国会主席陈青敏看望越南佛教教会证明委员会副法主、治事委员会主席释善仁长老和尚。图自越通社

·泰国媒体在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问之前、期间和之后均进行了密集深入的报道，重点引述了泰国总理阿努廷·参威拉军的表态，即此访为两国按照更加具体化的方向塑造长期合作关系打开了重要机遇，特别是在两国经济均展现出强劲且可持续增长潜力的背景下。阅读全文



·据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，5月28日，越南国家证券委员会主席武氏真芳在曼谷与泰国证券交易委员会（SEC）主席威西·维西索拉-阿特（Wisit Wisitsora-at）举行了工作会谈。阅读全文



·从VSIP工业园区到数字化转型、绿色能源、半导体和智慧物流等新领域，越南与新加坡的关系正进入更广泛深入的发展阶段，不仅为各自国家创造增长动力，也为建设一个自强、可持续发展的东盟做出贡献。



·越通社驻华记者报道，5月29日上午，越南莱州省与中国云南省在中国云南省昆明市共同主持召开越南莱州、老街、宣光、奠边四省与中国云南省委书记第六次年度会议，评估第五次年度会议纪要所达成内容的落实成果，并签署第六次年度会议纪要。



参加越野跑赛的运动员。图自越通社

·越南将首次承办UTMB世界系列赛分站赛事。这是全球最负盛名的越野跑赛事体系之一，也为越南山地越野赛道登上国际越野跑舞台带来了重要机遇。阅读全文



·第五届越南国际奶业及乳制品展览会（Vietnam Dairy 2026）28日在河内市陈兴道街91号的越苏友谊劳动文化宫正式拉开序幕。阅读全文



·5月29日，在安江省静边国际口岸，静边国际口岸边防哨所与相关部门配合，接收了由柬埔寨移交的109名越南公民。阅读全文



·5月28日，越南国家创新中心正式公布了在“2026年越南创新挑战”（Viet Nam Innovation Challenge 2026）框架内的“越南人工智能编程马拉松”（Viet Nam AI Hacks）竞赛活动。这是越南首次举办国家级AI原生黑客马拉松。参与者不仅要编写代码，还要直接构建人工智能产品，实时解决企业的问题。 阅读全文



·在全球数字经济与全球内容产业快速增长的背景下，数字版权侵权正成为越南电视、娱乐及数字内容行业面临的最严峻挑战之一。根据多项国际报告及监管机构的评估，网络盗版现象已不再是零散行为，而已发展为有组织的系统，并以跨境方式运行，每年访问量达数十亿人次。阅读全文



·日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）5月28日宣布，在国际局势出现深刻复杂变化的背景下，希望进一步加强与菲律宾在安全和经济等领域的合作关系。（完）