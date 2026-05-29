越南承办UTMB国际越野跑赛事分站赛

越通河内社——越通社驻法国记者报道，越南将首次承办UTMB世界系列赛分站赛事。这是全球最负盛名的越野跑赛事体系之一，也为越南山地越野赛道登上国际越野跑舞台带来了重要机遇。



法国《法兰西西部报》报道称，“越南高地越野赛”（Vietnam Highlands Trail by UTMB）将于2027年1月8日至10日在林同省大叻市举行。这是新增列入UTMB世界系列赛2027年赛历的一站赛事。目前，UTMB世界系列赛已在29个国家和地区举办64项赛事。



UTMB世界系列赛汇聚了世界各地的专业运动员和越野跑爱好者。完成该系列赛各分站赛的运动员将积累"跑石"积分，从而有机会参加每年在法国东南部城市霞慕尼举行的HOKA UTMB环勃朗峰总决赛。



组委会期待越南高地越野赛将成为东南亚高原地区领先的越野跑赛事。根据UTMB的数据，目前约有2.2万名越南人拥有有效的"UTMB指数"，其中女性占38%，表明越野跑运动在越南正在蓬勃发展。



大叻站赛事将包括5个距离：100公里、50公里、20公里、10公里和5公里。赛道将带领运动员穿越高原地区的多种典型地形，其中包括浪平（Lang Biang)、比杜普（Bidoup）、平哈特（Pinhatt）和象山四座著名山峰。



根据计划，赛事报名通道将于6月2日对拥有UTMB指数的运动员开放，随后于6月4日起在赛事官方网站上向公众开放报名。（完）

越通社